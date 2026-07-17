El Consell cree que la prioridad nacional introduce "un debate falaz" pero "no es más de lo que prevé la Constitución"

Archivo - El vicepresidente segundo y conseller de Presidencia, José Díez, en Les Corts - JOSÉ CUÉLLAR/CORTS VALENCIANES - Archivo

ALICANTE, 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente segundo y conseller de Presidencia, José Díez, ha considerado que la prioridad nacional que exige Vox para aprobar los presupuestos de la Generalitat para 2026 introduce "un debate falaz", aunque ha defendido que este principio "no es más allá de lo que prevé la Constitución" en su apartado de derechos fundamentales.

Así lo ha manifestado este viernes en la rueda de prensa posterior al pleno del Consell, celebrado en Alicante, en la que ha ejercido de portavoz en sustitución del habitual y titular de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca, Miguel Barrachina.

Todo ello, en la semana en que en Les Corts se han debatido las enmiendas parciales al proyecto de ley de presupuestos, donde el PP y Vox han mostrando sintonía total excepto en el recorte a los fondos de la Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL). Con ellas, los 'populares' han aceptado la prioridad nacional que exige Vox en materias como vivienda y servicios sociales.

Además, este mismo jueves, la secretaria general del PSPV y ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, advirtió de que el Gobierno de España recurrirá ante el Tribunal Constitucional la ley de presupuestos de la Generalitat si finalmente incorpora el término prioridad nacional, "una exigencia de Vox asumida por el Consell de

--Juanfran-- Pérez Llorca", censuró.

"LOS ESPAÑOLES TIENEN DERECHO A LA VIVIENDA"

"Prioridad nacional a mi juicio son dos palabras que, en realidad, lo que introducen es un discurso, un debate falaz. Prioridad nacional no es más allá de lo que prevé la Constitución, y si nos vamos al título segundo, empezando por el artículo 14 y terminando por el 47, regula el derecho a la vivienda y establece que los españoles tienen derecho a la vivienda", ha expuesto Díez.

Dicho esto, ha apelado a que la propia Constitución "contempla aquellos supuestos en que los españoles tienen unos derechos que distinguen del resto, de todas las personas que puedan estar o vivir en España". En cualquier caso, y "más allá de eso", ha insistido en que el término prioridad nacional que emplea Vox es "un debate falaz" y se ha remitido al "criterio de arraigo, el que viene estableciéndose en las distintas Administraciones desde siempre".

En este punto, el vicepresidente del Consell ha replicado a Morant con que él, si se tuviera que "preocupar por la inconstitucionalidad de algo, sería por el hecho de no haber presentado presupuestos durante tres ejercicios consecutivos, que es una obligación constitucional".

"De la ministra Morant de lo que me preocuparía es de eso, de cumplir la Constitución en cuanto a la presentación de presupuestos. Cosa que, por cierto, ha hecho este gobierno: en tres años, tres presupuestos", ha zanjado.