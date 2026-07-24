El Consell cree que en el viaje de Llorca al Mundial "no hay más polémica que la que Compromís quiera organizar"

Archivo - El portavoz del Consell y conseller de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca, Miguel Barrachina, en rueda de prensa tras el pleno del Consell - EUROPA PRESS - Archivo

VALÈNCIA, 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Consell, Miguel Barrachina, ha considerado, sobre el viaje del 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, a Nueva York para asistir a la final del mundial de fútbol, que "no hay más polémica que la que Compromís quiera organizar".

Así se ha expresado Barrachina a preguntas de los medios durante la rueda de prensa tras el pleno del Consell, donde, interrogado por si Pérez Llorca va a presentar las facturas del viaje o si "entiende que la polémica ya está zanjada con las explicaciones que ha dado".

El portavoz ha rechazado que exista "polémica" y ha reprochado a la coalición valencianista que desmerezca "los éxitos nacionales de nuestra selección de fútbol y a sus jugadores".

En este sentido, ha señalado que lo que debería hacer Compromís es "explicar cómo sigue justificando y apoyando a un gobierno en el cual habitan, tanto en ministerios como en empresas públicas, aquellos que han hurtado, que han cogido 53 millones de euros de los españoles dirigidos al coronavirus, que, presuntamente, han servido para que el 1% esté en la cuenta corriente de Rodríguez Zapatero".

El portavoz del ejecutivo valenciano ha insistido en que tienen que dar explicaciones y ha afeado a la formación que lo que les debería preocupar es "estar secundando a un gobierno que, en una situación de dramática crisis nacional, se dedicó a hacer negocio con las mascarillas".

"Por eso está en la cárcel y, por otros motivos, el socialista José Luis Ábalos y Koldo (García), que rescataron indebidamente a una empresa que ni era española, ni era solvente, ni tampoco era determinante, es decir, estratégica. No cumplía ninguno de los tres requisitos, pero se llevó 53 millones de euros de los españoles para que acabase en la cuenta corriente de Rodríguez Zapatero. Esto es lo que debería preocuparle a Compromís", ha aseverado.

Y, ha afirmado que todo ello "ha sido posible porque Compromís ha estado y está apoyando a Pedro Sánchez", ya que considera que "solo puede existir tráfico de influencias por parte de Rodríguez Zapatero, con quien tiene capacidad para influir, que es el actual Gobierno de España".

En esta línea, Barrachina ha incidido en que a la formación debiera preocuparle también cuando hay gastos en el erario público y ha apuntado: "Recuerdo que Vicent Marzà (diputado de Compromís) se gastó 3.000 euros de los valencianos para ir a ver un partido de fútbol y que los propios consellers socialistas y de Compromís gastaron 5.800 euros de los valencianos para ir a ver el concierto del grupo favorito de Pedro Sánchez a Madrid".

"Por tanto, lo que no debería preocuparle son los viajes y si aquellos soportados con dinero público", ha sostenido el portavoz, al tiempo que ha indicado que, a su juicio, para los gastos privados entiende que "no" se debe presentar factura.

"CAMPAÑA" CONTRA FERRAN TORRES

Por otro lado, ha aprovechado también para denunciar "la campaña que han orquestado algunos partidos dolidos por esta victoria nacional, por esta victoria de todos los jugadores y esa campaña que ha recibido el jugador valenciano Ferran Torres", en alusión a las criticas del diputado de Compromís en el Congreso Alberto Ibáñez a Ferran Torres por "especular" con la vivienda en la Comunitat Valenciana mediante un fondo de inversión.

Así, Barrachina ha felicitado a la Selección Española por su victoria contra Argentina este pasado domingo que ha considerado "un éxito que desborda lo deportivo y que es imagen mundial para nuestro país" y ha subrayado que "unidos, llegamos mucho más lejos".