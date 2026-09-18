El Consell critica la "avalancha" en Ceuta durante el traslado e insta al Gobierno a "mantener el orden y la calma"

Archivo - El portavoz del Consell y conseller de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca, Miguel Barrachina - GVA - Archivo

ALICANTE 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Consell, Miguel Barrachina, ha criticado la "avalancha" ocurrida este viernes en Ceuta durante el traslado de migrantes procedentes de los asentamientos de las playas del Trampolín y Benítez al recurso provisional de acogida habilitado por el Gobierno en el Muelle de Poniente del Puerto, al tiempo que ha instado al Ejecutivo central a "mantener el orden y la calma" en la ciudad.

"Ceuta sigue siendo una ciudad en la que España, como nación soberana, ha perdido la capacidad de mantener el orden y la calma en una ciudad española", ha expuesto el responsable autonómico al inicio de la rueda de prensa posterior al pleno del Consell de este viernes, celebrado en Alicante.

Barrachina ha aprovechado también para agradecer al Parlamento Europeo "el triple apoyo que recibió nuestro país". "Primero, destacando lo obvio que Ceuta es parte de España. Segundo, que lo que sucedió no un problema migratorio, sino una invasión programada. Y tercero, que esto es parte del efecto llamada de las políticas del Gobierno de España y su regularización masiva", ha expresado.

Además, "de la misma forma" que ha agradecido el apoyo a España y a los ceutíes por parte del Parlamento Europeo, ha lamentado que eurodiputados socialistas españoles "no lo secundasen".

"Es enormemente llamativo, porque tenemos un Gobierno en un final de legislatura dedicado a conseguir que puedan votar quienes no viven en España, porque quienes están en España, como han demostrado en Andalucía, Aragón, Extremadura y Castilla y León han dado la espalda al actual Gobierno", ha aseverado a raíz de la suspensión de la 'ley de nietos' por parte del Tribunal Supremo.

Con todo, ha reclamado al Ejecutivo central "más atención a los españoles, y en este caso a los ceutíes, y menos pretender que aquellos que no viven en España y que, en su caso, en muchas ocasiones nunca vendrán a España, decidan en las elecciones por nosotros".