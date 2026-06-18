El Consell critica que Bustinduy "sitúe la duda" en alimentos valencianos cuando son "los más inspeccionados del mundo"

Archivo - El l portavoz del Consell y conseller de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca, Miguel Barrachina (imagen de archivo) - GVA - Archivo

VALÈNCIA, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca, Miguel Barrachina, ha defendido el control y la vigilancia que lleva a cabo la Generalitat sobre el sistema alimentario valenciano y ha pedido al ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, que deje de "situar la duda en nuestros clientes nacionales e internacionales que deben saber que están consumiendo los mejores alimentos y los más inspeccionados del mundo".

Así ha respondido, en declaraciones a Europa Press tras clausurar la Asamblea General de la Federación Empresarial de Agroalimentación de la Comunidad Valenciana (Fedacova), después de que el ministro haya enviado cartas a Barrachina y a la consellera de Industria, Marián Cano, para recordar a la Generalitat que debe realizar labores de control oficial para asegurar la calidad y el etiquetado en el ámbito alimentario. Según el Ministerio, la Comunitat Valenciana es la única de todo el Estado que no está llevando a cabo estos controles.

Al respecto, Barrachina ha reprochado que "es tristísimo que un ministro de España no sepa cuáles son las competencias en cada comunidad autónoma". "Se le respondió por escrito y no deben haberle pasado la carta el pasado año. Aquí no se encarga la Dirección General de Consumo, sino Sanidad. Y Sanidad hizo 47.000 análisis sobre el etiquetado en 2025", ha explicado.

Además, Barrachina ha afirmado que, también en 2025, la Conselleria de Agricultura revisó más de 6.500 alimentos en cerca de 700 inspecciones antes de que el producto llegue a los lineales.

"Nosotros hacemos todos los años miles de controles sobre alimentos, miles" y "todo el sector agroalimentario sabe que tenemos una presencia constante", ha insistido. El conseller cree que la Comunitat Valenciana es "de los territorios de España que más inspecciones hace" y considera que "es preocupante que (Bustinduy) no lo sepa".

El titular de Agricultura ha manifestado que lo que debe hacer el ministro es "admirar en lugar de criticar la labor inspectora de la Comunitat Valenciana y dejar de situar la duda en nuestros clientes nacionales e internacionales que deben saber que están consumiendo los mejores alimentos y los más inspeccionados del mundo".

"DEDICADO MÁS A LA PROPAGANDA QUE A LA COLABORACIÓN"

"Nada que ver con esa carta que lamentablemente hemos conocido hoy a través de la prensa de un ministro de Pedro Sánchez dedicado más a la propaganda que a la colaboración con el resto de administraciones", ha apostillado.

En esa misma línea, Barrachina ha recriminado que el ministro se dedique, "en lugar de a pedir colaboración, a publicitar datos erróneos que inducen a dudar sobre los mejores alimentos del mundo, que son los valencianos, que están fiscalizados y vigilados como los que más". "Es tristísimo que la comunicación sea epistolar y que nos enteremos por la prensa de que nos envía cartas", ha lamentado.

Con todo, Barrachina ha advertido que las palabras del ministro pueden "generar dudas" en los clientes de las exportaciones agroalimentarias valencianas, que son "fundamentalmente extranjeros". Barrachina ha subrayado que "alguien que trabaja para todos los españoles y no para un partido político, sea Sumar o el Partido Socialista, debería saber esto" y ha pedido "rigor".