El Consell declara la Romería de la Santa Faz de Alicante como Bien de Interés Cultural Inmaterial

Peregrinos durante la celebración de la Romería de la Santa Faz de 2026 - Joaquín Reina - Europa Press

ALICANTE, 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Consell ha aprobado este viernes el decreto por el que se declara la Romería de la Santa Faz de Alicante como Bien de Interés Cultural (BIC) Inmaterial. De esta manera, ha culminado el procedimiento iniciado en 2024 para tal fin, según ha explicado el portavoz del gobierno valenciano, Miguel Barrachina.

Así, la Generalitat reconoce oficialmente "una de las manifestaciones culturales y populares más emblemáticas del pueblo alicantino y una celebración única por su dimensión histórica, devocional, festiva e identitaria".

Barrachina, en la rueda de prensa ofrecida tras el pleno del Consell, que se ha celebrado en la capital alicantina, ha precisado que la gestión de esta manifestación cultural como BIC la ejercerán el Ayuntamiento de Alicante y el Obispado de Orihuela-Alicante, que serán los que decidirán sobre aspectos materiales e inmateriales, así como sobre el desarrollo de la Peregrina.

La protección de la Romería de la Santa Faz de Alicante como BIC se concretará en la realización de trabajos de identificación, descripción, investigación, estudio y documentación con criterios científicos, así como la incorporación de testimonios que garanticen su protección y preservación, ha indicado la administración autonómica en un comunicado.

Además, este reconocimiento implica el "compromiso" de "velar por el normal desarrollo y pervivencia de esta manifestación cultural, así como tutelar la conservación de sus valores tradicionales y su transmisión a las generaciones futuras", de acuerdo con el Consell.

Según la Generalitat, la Romería de la Santa Faz, popularmente conocida como la Peregrina, constituye la "principal expresión de la identidad cultural y religiosa" de la ciudad de Alicante. Su origen se remonta al conocido como Milagro de la Lágrima, que habría ocurrido el 17 de marzo de 1489 en la margen derecha del Barranquet de Lloixa, lugar donde actualmente se encuentra ubicado el Camarín de la Santa Faz.

Este acontecimiento dio lugar a la veneración de la reliquia de la Santa Faz y al establecimiento de un peregrinaje anual que se celebra cada segundo jueves de Pascua. La Peregrina de este año congregó a 330.000 romeros, según cálculos de la Policía Local, y muchos de ellos portaron blusones y pañuelos, así como las 15.000 cañas de romero que se repartieron desde primera hora en el centro de Alicante. También es característica de esta celebración la invocación que se repite a lo largo de toda la romería: "¡Faz Divina! ¡Misericordia!".

ELEMENTOS "PROFUNDAMENTE ARRAIGADOS"

La celebración incluye elementos "profundamente arraigados en la memoria colectiva", que van desde la caminata multitudinaria desde la Concatedral de San Nicolás hasta el Monasterio de la Santa Faz, donde tiene lugar la apertura del Sagrario, la celebración de la misa de campaña en honor a la reliquia en la plaza Luis Foglietti y la ceremonia de cierre. La fiesta incluye también la instalación de la Feria de la Santa Faz, que se desarrolla en los alrededores del monasterio con productos artesanales.

Tras la publicación del decreto en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV), la Romería de la Santa Faz será inscrita en la Sección Primera del Inventario General del Patrimonio Cultural Valenciano y comunicada al Registro General de Bienes de Interés Cultural del Ministerio de Cultura.

REUNIÓN DE PÉREZ LLORCA Y BARCALA

Por su parte, el 'president' de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, quien se ha reunido con el alcalde Luis Barcala antes de la reunión del pleno del ejecutivo autonómico que ha aprobado la declaración de la Peregrina como BIC, ha afirmado que se trata de un asunto "especialmente significativo para la ciudad de Alicante y el conjunto de la provincia" y que "supone un refuerzo aún mayor para la protección" de este acontecimiento, ha indicado el Ayuntamiento de Alicante en un comunicado.

El primer edil ha agradecido la "sensibilidad" del Consell y de Pérez Llorca por "el histórico reconocimiento" que supone esta declaración vinculada a esta "fiesta tan tradicional como la Romería a la Santa Faz". "Es un acto de justicia después de más de cinco siglos de devoción y plena entrega de los alicantinos a su Romería", ha añadido.