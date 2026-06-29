El Consell destaca que tiene planificadas inversiones por más de 2.100 millones en infraestructuras hasta 2030

Archivo - El conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, Vicente Martínez Mus (imagen de archivo) - Jorge Gil - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente tercero y conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación, Vicente Martínez Mus, ha subrayado este lunes que la Generalitat tiene actualmente planificadas inversiones por más de 2.100 millones de euros en infraestructuras y logística hasta 2030.

Así lo ha señalado durante la apertura del Foro Territorial 'Infraestructuras clave para el desarrollo de la Comunitat Valenciana', que ha organizado este lunes en Valencia la Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de Infraestructuras (SEOPAN).

El conseller ha señalado que en estos años se destinarán más de 560 millones a infraestructuras estratégicas, movilidad, logística y vertebración territorial, 785 millones de euros en infraestructuras hidráulicas y más de 800 millones de euros para la red de Metrovalencia y TRAM d'Alacant.

Martínez Mus ha incidido en que se trata de inversiones distribuidas por toda la Comunitat Valenciana, desde la duplicación de la CV-32 en Albuixech (Valencia) hasta las actuaciones en la CV-35, la futura ampliación de la CV-95 entre Orihuela y Torrevieja (Alicante), con 180 millones de euros, y el Eje de la Cerámica en Castellón, con más de 150 millones de euros para reforzar la competitividad de uno de los sectores industriales más importantes de la Comunitat Valenciana.

El titular de Infraestructuras ha destacado también actuaciones como la Ronda Oeste de Castelló, la Ronda Sur de Elche, la Ronda de Vilamarxant, la mejora de la CV-81 entre Bocairent y Banyeres de Mariola o los nuevos accesos estratégicos en Carcaixent y Ontinyent.

METROVALENCIA

Por otra parte, en materia de movilidad, Vicente Martínez Mus ha destacado la aprobación del Plan de Actuaciones de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana 2026-2030, con más de 800 millones de euros de inversión.

"Un plan que ha permitido culminar la reconstrucción definitiva de las instalaciones afectadas por la DANA y que impulsará la incorporación de 22 nuevos trenes y tranvías, modernizar infraestructuras, mejorar frecuencias, aumentar la accesibilidad y continuar ampliando la red de Metrovalencia y TRAM d'Alacant", ha resaltado.

INFRAESTRUCTURAS HIDRÁULICAS

Asimismo, Mus ha expuesto la movilización de 785 millones de euros en infraestructuras hidráulicas, de los que 665 millones de euros corresponden al plan de actuaciones impulsado por la EPSAR y otros 120 millones a actuaciones desarrolladas en colaboración con diputaciones y entidades locales. Esta inversión, ha afirmado, alcanzará a más de 300 municipios de la Comunitat Valenciana.

RECONSTRUCCIÓN

Martínez Mus ha destacado que uno de los "grandes retos que tenemos como sociedad es construir las infraestructuras que necesita la Comunitat Valenciana para seguir creciendo, competir y afrontar con garantías los desafíos del futuro".

El conseller ha señalado la dana del 29 de octubre dejó daños "inabarcables", como 306.000 personas afectadas, 11.242 viviendas, 141.000 vehículos, 350 kilómetros de cauces, dos presas (Forata y Buseo), 123 estaciones depuradoras, 830 kilómetros de carreteras y 560 kilómetros de vías ferroviarias, entre otras. "Fue una prueba de estrés institucional, económica y humana", ha señañado.

Frente a ello, ha expuesto que la Generalitat ha movilizado 3.100 millones de euros para hacer frente a las consecuencias de la dana, de los que 1.800 millones corresponden a ayudas directas a familias, empresas y ayuntamientos y 770 millones de euros han sido movilizados por la Vicepresidencia Tercera.

Respecto a la ejecución de obras, Martínez Mus ha destacado que se han reconstruido 18 carreteras y puentes autonómicos con una inversión de 77 millones de euros. La Generalitat ha actuado sobre infraestructuras municipales con una inversión de 52 millones de euros, con "prácticamente la totalidad de las actuaciones ya finalizadas".

Además, ha destacado que se han recuperado infraestructuras hidráulicas y depuradoras con una inversión de 100 millones de euros; se han destinado 93 millones de euros a la recuperación de infraestructuras forestales; se han invertido más de 140 millones de euros en la reconstrucción y modernización de Metrovalencia y se han gestionado más de 225 millones de euros en la retirada de residuos y escombros derivados de la catástrofe.

"PRESIÓN EXTRAORDINARIA" SOBRE LA CONSTRUCCIÓN

El vicepresidente de la Generalitat ha reconocido "los desafíos" que afronta la actividad constructiva en la Comunitat Valenciana, donde "la enorme actividad constructiva derivada de la reconstrucción ha generado una presión extraordinaria sobre el sector".

Mus ha explicado que los contratistas valencianos afrontan un incremento de costes de materiales, suministros y ejecución que "está provocando dificultades para adjudicar determinadas obras públicas y amenaza con ralentizar inversiones necesarias". "Es una preocupación legítima que debemos abordar entre todos. Porque tan importante como disponer de recursos presupuestarios es garantizar que las obras puedan licitarse, adjudicarse y ejecutarse en condiciones viables", ha añadido.

En este marco, el conseller ha indicado que la Comunitat Valenciana "necesita más inversión, pero también necesita procedimientos ágiles, seguridad jurídica y mecanismos que permitan adaptar los proyectos a la realidad económica del momento".