El Consell destina 170.000 euros a Peñíscola para promover acciones de turismo cinematográfico

VALÈNCIA 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Consell ha autorizado un convenio de colaboración entre Turisme Comunitat Valenciana y el Ayuntamiento de Peñíscola (Castellón) para la realización del plan de promoción del producto cinematográfico de turismo de Peñíscola y de la Comunitat Valenciana en 2025.

A través de este acuerdo, Turisme destina 170.000 euros al Ayuntamiento de Peñíscola para impulsar varias acciones de promoción del producto turístico cinematográfico.

Se pretende impulsar 'Peñíscola: El plató natural más espectacular del mundo', una acción que pretende mostrar los escenarios de rodaje de la ciudad en una ruta señalizada que recorre, además del casco antiguo, recursos naturales como las playas o el Parque Natural de la Serra d'Irta.

Tomando como base las principales películas o series que forman parte de la ruta de Peñíscola de Cine ('Calabuig', 1956; 'Juego de Tronos', 2016; 'El Cid', 1961; 'El Chiringuito de Pepe', 2014-2015; 'El Ministerio del Tiempo', 2017; 'París-Tombuctú', 1998) se desarrolla una temática de promoción del destino vinculada a los espacios naturales o histórico-patrimoniales asociados a ellas.

Mediante este convenio, el Ayuntamiento de Peñíscola realiza acciones de promoción y difusión con el propósito de mostrar la singularidad del destino y poner el acento en impulsar experiencias de turismo vivencial.

También impulsa actuaciones de promoción en prensa y medios especializados, material promocional del destino, la ruta 'Gastrocine' que vincula el cine y la gastronomía local o acciones de 'street marketing' en mercados nacionales como Barcelona, Bilbao o València.