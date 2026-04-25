El Consell destina más de un millón de euros para acondicionar el centro ocupacional Altabix de Elche

Centro ocupacional Altabix de Elche - GVA

ALICANTE, 25 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Servicios Sociales, Familia e Infancia, a través del Instituto Valenciano de Servicios Sociales (IVASS), ha invertido un total de 1.129.180 euros en obras de mejora y modernización del centro ocupacional Altabix de Elche (Alicante), "con el fin de reforzar la accesibilidad y el confort de sus instalaciones".

Así lo ha señalado la directora general del IVASS, María José Rico, quien ha incidido en el plan de actuaciones en centros "impulsado en esta legislatura con el objetivo de adecuar las instalaciones de algunos recursos a las necesidades de las personas usuarias". En concreto, el centro ocupacional Altabix cuenta con 72 plazas y una plantilla multidisciplinar de 15 profesionales, ha indicado la Generalitat en un comunicado.

María José Rico ha destacado que "estas intervenciones van a contribuir de manera decisiva a seguir ofreciendo una atención de calidad, basada en un enfoque centrado en la persona, así como a crear entornos que favorezcan el bienestar de las personas usuarias y mejoren las condiciones en las que desarrolla su labor el personal que las atiende".

En este sentido, ha añadido que "invertir en infraestructuras accesibles y adaptadas es apostar por la dignidad, los derechos y las oportunidades de las personas con discapacidad intelectual, garantizando espacios que acompañen sus proyectos de vida y favorezcan su desarrollo personal y social".

El centro ocupacional Altabix tiene como objetivo fomentar la autonomía e inclusión social de las personas con discapacidad intelectual mediante programas y actividades adaptadas a sus necesidades. Además, ofrece apoyo a las familias y promueve la coordinación con otros recursos del entorno.

La directora general ha destacado el modelo de atención del IVASS, "que persigue estos objetivos al centrarse en las capacidades y los apoyos que requiere cada persona usuaria, ofreciéndole un acompañamiento individualizado e impulsando su participación en la comunidad".

RENOVACIÓN DEL CENTRO

Las actuaciones realizadas han supuesto una renovación de las instalaciones, orientada a mejorar la seguridad, el confort y la accesibilidad del centro.

Entre los trabajos más destacados se encuentran la reparación de las cubiertas para eliminar filtraciones, la instalación de un nuevo sistema de climatización frío-calor en todo el centro y la mejora de los patios exteriores, corrigiendo desniveles del pavimento para facilitar un tránsito seguro. Asimismo, se han reforzado los acabados exteriores del edificio para mejorar su durabilidad.

La intervención ha incluido la renovación de la cocina, con la sustitución de equipamiento esencial, y mejoras en el comedor, donde se han adaptado los espacios y reducido el ruido para crear un ambiente más agradable.

Además, se ha acometido la adecuación de los vestuarios con baños accesibles, la pintura general del centro, la mejora del acceso principal al edificio y el abrillantado de los suelos asi como la reforma de las pistas de petanca.