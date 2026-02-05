El Consell destinará 240 millones a la explotación y mantenimiento de FGV en 2026 y 106 millones para nuevas inversiones

Archivo - Estación de Metrovalencia - GVA - Archivo

VALÈNCIA, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente tercero de la Generalitat y conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación, Vicente Martínez Mus, ha destacado que durante 2026, y dentro del Plan de Actuaciones Ferrroviarias de la Generalitat, se destinarán 106 millones de euros para inversiones en la red de Metrovalencia y TRAM. Además, el presupuesto de explotación asciende a cerca de 240 millones de euros, "porque ahí se refleja con claridad la apuesta por el mantenimiento y la conservación de la red".

Así lo ha explicado durante la apertura del Foro 'Construir y conservar: presente y futuro de las infraestructuras en la Comunitat Valenciana', organizado por La Razón.

El conseller ha señalado que durante la dana se comprobó que "es imprescindible contar con una red metropolitana de transporte, metro y carreteras". "Hemos trabajado en reponer infraestructuras que ya existían, pero también es cierto que lo hemos hecho con criterios nuevos, pensando en aprender de lo sucedido y en hacer infraestructuras más resilientes y mejor preparadas", ha señalado. Así, ha resaltado que el Consell ha intervenido en 18 carreteras en puentes y pasos a nivel.

Más allá de la dana, ha explicado que el Consell ha trabajado en desbloquear "muchos planes que se habían bloqueado durante años y que se habían eternizado", como el desdoblamiento de la CV-95 en la Vega Baja (Alicante), el eje de la cerámica, en Castellón, mejoras de accesos a Peníscola, Xàbia o al polígono industrial Juan Carlos I de Almussafes, entre otras actuaciones. Estas obras permiten, en paralelo, poner en marcha otras que "dan sentido y virtualidad a los polos industriales" como en Albuixech.

Martínez Mus ha subrayado el "impulso decidido presupuestario, de intención y de colaboración" en los planes de transporte de las áreas metropolitanas, con inversiones en ejecución de 46,4 millones en Elche y 43,6 millones en Castellón. Asimismo, ha destacado que ha arrancado la mejora de la CV-35, la conocida como pista de Ademuz en València, "probablemente una de las carreteras con más densidad de tráfico y más tensionadas de toda la comunidad".

En este punto, ha puesto el foco en el Plan de Actuaciones Ferroviarias de la Generalitat 2026-2030, con un presupuesto de 840 millones de euros, que "no es un plan de promesas ni de pintar partidas que nunca se transforman en todas, es un plan de actuaciones concretas, con presupuesto, con calendario y con prioridades esperadas", en un momento en el que la red de FGV, entre Metrovalencia y TRAM, ya mueve a 11 millones de pasajeros anuales.

En 2026, como arranque del plan ferroviario, están contemplados 106 millones de euros en inversiones y el conseller ha destacado que el presupuesto de explotación asciende a cerca de 240 millones de euros, "porque ahí se refleja con claridad la apuesta por el mantenimiento y la conservación de la red".

Este año, ha precisado, se destinarán 69,44 millones de euros a conservación de material e instalaciones, lo que supone un incremento del 12,1 % respecto a 2025, es decir, 7,5 millones de euros más; se reforzarán los contratos de mantenimiento, se desarrollarán mejoras de señalización, sistemas de control, vía e infraestructuras y se prevé un incremento la plantilla hasta casi 2.000 trabajadores.

CRÍTICAS AL GOBIERNO POR CERCANÍAS

El titular de Infraestructuras ha recalcado que la red de transporte requiere "inversión constante" porque si no "acabamos teniendo servicios muy deficientes, llenos de incidencias, con vehículos con material rodante que no se actualiza". Así, ha recordado que este martes los datos que le trasladó este martes la Cámara de Contratistas, sobre que el Gobierno central no ha alcanzado el 40% de ejecución de su Plan de Cercanías 2017-2025 y no ha repuesto 27 trenes que ya en 217 se consideraban obsoletos.

El conseller ha denunciado que es una "vergüenza" que la Línea de Cercanías Valencia-Utiel diga siendo de vía única. "Nos obliga a poner prácticamente autobuses amarillos en fila para suplir un servicio que solo por voluntad política no se está ejecutando", ha lamentado.

PLAN DE ACTUACIONES FERROVIARIAS 2026-2030

El vicepresidente tercero ha detallado que 358 millones del Plan de Actuaciones Ferroviarias de la Generalitat 2026-2030 son para infraestructuras de FGV, instalaciones y equipamiento, 11 millones de euros para finalizar las reparaciones tras la dana, 185 millones para nuevos trenes y 275 millones se destinarán a ampliaciones de la red. En Metrovalencia, "seguimos con la mejora de frecuencias, buscamos la frecuencia de 12 minutos en días laborables en toda la red", ha destacado Martínez Mus.

El conseller ha destacado que ya se han ejecutado 50 millones de euros y que ya se han adquirido 22 nuevos trenes y tranvías para Metrovalencia y el TRAM, que llegarán entre finales de 2026 y principios de 2027. "En otras ciudades de España se ha conseguido la participación del Gobierno de España en esos planes de mejora de las redes de metro y aquí todavía no lo hemos conseguido, espero que algún día llegue", ha reprochado.

El conseller ha explicado también que las nuevas oficinas centrales de Valencia Sud de Metrovalencia estarán terminadas en este primer trimestre del año, con un nuevo aparcamiento "disuasorio que sirva de verdad de estación intermodal" para atender a 20.000 usuarios al mes.

Martínez Mus ha destacado el trabajo en modernización de túneles, al que se dedicarán 21 millones de euros, y las estaciones subterráneas de las líneas 1 y 2, con una inversión superior a 80 millones, "creando nuevos puntos de cruce de vías que permitan mejorar frecuencias y circulación".

AMPLIACIONES DE LA RED

En cuando a ampliaciones de red, el conseller ha señalado que se trabaja en actuaciones como la conexión subterránea Alacant-Xàtiva, las Líneas 11 y 12, la duplicación de la Línea 3, la planificación de proyectos estratégicos como Empalme-Pont de Fusta, la nueva estación de Torrent o los soterramientos de Paterna y Burjassot-Godella.

Y en el TRAM d'Alacant destacan la Estación Central-Intermodal, que está en ejecución y es "tal vez la inversión más potente que FGV haya ejecutado nunca"; la duplicación y electrificación entre Hospital Vila y Benidorm (ya en servicio) o actuaciones en Puerta del Mar, L'Albir-Altea, Garganes y Jesús Pobre-Pedreguer.