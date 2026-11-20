Archivo - Metrovalencia - FGV - Archivo

VALÈNCIA, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno valenciano ha garantizado que las incidencias en el servicio de Metrovalencia quedarán resueltas "de forma definitiva" a partir de la próxima semana con el inicio del proceso de contrataciones temporales para poder cubrir aquellas bajas imprevistas o de larga duración que afectan a la circulación.

Así, lo ha señalado el portavoz del Consell, Miguel Barrachina, en la rueda de prensa posterior al pleno del Consell, que ha pedido "disculpas" por "las molestias" que han originado a los usuarios los problemas de circulación registradas en varias líneas de metro y tranvía estos últimos días debidas a las reorganizaciones que se han tenido que realizar por la aplicación de "una sentencia novedosa que impedía hacer determinadas contrataciones temporales".

La última de estas incidencias se ha registrado este viernes. La mayor parte del recorrido de la línea 8 del tranvía de Metrovalencia (Marítim-Neptú) no circulará hasta las 14.30 horas.

En ese sentido, Barrachina ha explicado que estas alteraciones en el servicio son consecuencia de aplicar "una sentencia novedosa que impedía hacer determinadas contrataciones temporales que históricamente se han venido haciendo", pero que quedará resuelto la próxima semana con el proceso de contrataciones temporales que comienza la próxima semana tras adaptar el procedimiento a la nueva doctrina jurisprudencial.

En paralelo a este proceso de contrataciones temporales, FGV avanza en la incorporación de 257 empleados fijos para hacer frente a las necesidades laborales en diferentes áreas de la empresa, con especial atención a puestos fundamentales como mantenimiento, circulación y conducción.

De este modo, Barrachina ha recalcado que en los próximos meses se contará con "una plantilla completa que va a impedir que esto vuelva a suceder en el futuro". Por tanto "transitoriamente es verdad que la aplicación de esta nueva sentencia ha generado durante unos días molestias por las que pido disculpas, pero que se resuelven de manera definitiva la próxima semana".

Desde la Conselleria de Infraestructuras han explicado que FGV paralizó de forma cautelar las nuevas contrataciones temporales, ante la evolución de la doctrina jurisprudencial relativa al abuso de la temporalidad en el empleo público y a la espera de disponer de los correspondientes criterios jurídicos que permitan garantizar la seguridad jurídica de las contrataciones. Esta situación venía provocada por las sentencias de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo 475/2026 de 11 de mayo y 578/2026 de 30 de junio de 2026.

Desde ese momento, FGV ha estado trabajando de manera conjunta con la Vicepresidencia Tercera y Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación, Sector Público y Abogacía de la Generalitat con el objetivo de "seguir realizando contratos temporales como se venían haciendo o modificar la modalidad de este tipo de contratos".

En paralelo a las contrataciones temporales, desde FGV "se sigue impulsando concursos-oposición para aumentar el número de personal fijo de la plantilla". Así, este viernes se han publicado las nuevas bases del proceso selectivo para cubrir las plazas de conducción y circulación de las Ofertas de Empleo Público (OEP) de la empresa correspondientes a los años 2023, 2024 y 2025, según ha publicado el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV).

De esta convocatoria de 181 plazas, 36 corresponden a maquinista en Alicante, 94 maquinistas en Valencia, 13 jefe de Circulación en Alicante, 19 jefe de Circulación en Valencia, un Regulador de Puesto de Mando en Alicante y 18 Regulador de Puesto de Mando en Valencia.

NUEVAS BASES

Las nuevas bases, que se aplican para conseguir "una mayor eficiencia" en la dotación de las plazas que se persigue con este proceso selectivo, incluyen ahora las vacantes correspondientes a la Oferta Pública de Empleo de la empresa pública de 2025 por "una cuestión de eficiencia en la gestión de recursos", según las mismas fuentes.

Además, se han establecido listados de personas que, una vez superados los procesos selectivos, quedan en expectativa de una futura incorporación para cubrir nuevas vacantes incluidas en próximas Ofertas Públicas de Empleo de FGV, mecanismo avalado por la Comisión de Seguimiento del VI Acuerdo de la Comisión de Diálogo Social del Sector Público Instrumental de la Generalitat.

Además, en los próximos meses también se incorporará el personal seleccionado a los 76 puestos de trabajo para los servicios de Atención al Cliente en Metrovalencia y TRAM d'Alacant, como parte de convocatoria de las Ofertas de Empleo Público y que también comprende la confección de Bolsas de Empleo Temporal. De esta forma, se podrán cubrir 257 nuevas plazas a partir del año que viene.