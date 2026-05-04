El Consell dice que seguirá "tendiendo la mano" a las asociaciones de víctimas de la dana tras el rechazo a ir a la mesa

VALÈNCIA, 4 May. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Consell, Miguel Barrachina, ha señalado este lunes el respeto del gobierno valenciano a la decisión de asociaciones de víctimas de la dana de no participar en la reunión de la Mesa de Trabajo convocada para este lunes por la Dirección General de Atención a las Víctimas y Afectados y el Comisionado para la Recuperación.

Barrachina ha señalado que la "desidia" del Gobierno central con las ayudas directas para la recuperación tras las riadas lleva al Consell a "seguir tendiendo la mano a todas las organizaciones de víctimas para poder mejorar el trato que reciben".

Así se ha expresado, en la rueda de prensa posterior al pleno del Consell, preguntado por la relación del Consell con las asociaciones de víctimas y por el rechazo de algunas de ellas a participar en una reunión convocada este lunes en el marco de la Mesa Permanente de Trabajo.

La Associació de Víctimes de la DANA 29 d'octubre de 2024 y la Asociación de Víctimas Mortales Dana 29-O, con la adhesión de los Comités locales de Emergencia y Reconstrucción (CLER), han decidido declinar la invitación para participar en la reunión convocada por la Dirección General de Atención a las Víctimas y Afectados y el Comisionado para la Recuperación para el lunes 4 de mayo. Estas organizaciones afirmaron, en un comunicado, que el orden del día "no responde a las necesidades reales y urgentes" de la ciudadanía afectada por la riada del 29 de octubre de 2024.

Al respecto, Barrachina ha señalado que la obligación del Ejecutivo valenciano es "atender a todo el mundo". "Respetamos absolutamente la decisión de cualquiera de las asociación de víctimas de participar con mayor o menor intensidad. Nosotros vamos a seguir ofreciéndolo", ha garantizado.

El portavoz del Consell ha asegurado que la recuperación es una de las prioridades del gobierno autonómico del 'president' Juanfran Pérez Llorca y ha resaltado que el Ejecutivo autonómico, a pesar de ser el peor financiado de España, "haya sido capaz de abonar más del 60% de las ayudas directas a las víctimas, y el Gobierno de Pedro Sánchez tan solo el 6% de las ayudas directas a las víctimas.

En ese sentido, ha tachado de "escandaloso que haya 34.000 familias de víctimas de la dana esperando cobrar los más de 560 millones de euros que el Gobierno de Pedro Sánchez les debe con ayudas directas".

"Por eso, esta desidia del Gobierno de Pedro Sánchez nos lleva a seguir tendiendo la mano a todas las organizaciones de víctimas para poder mejorar el trato que reciben", ha agregado.