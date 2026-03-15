El Consell distribuirá 15.000 detectores de drogas de sumisión química contra las agresiones sexuales

Autobús Instalado En València En Fallas Para Ofrecer Servicio De Atención, Prevención E Información A Posibles Víctimas De Agresiones Sexuales - GVA

VALÈNCIA, 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta primera y consellera de Vivienda, Empleo, Juventud e Igualdad, Susana Camarero, ha anunciado este domingo la distribución de 15.000 nuevos detectores de drogas de sumisión química estas Fallas para reforzar la protección a víctimas de violencia sexual. "Queremos unas fiestas seguras", ha recalcado.

Así, lo ha señalado este domingo durante la viista al autobús instalado en València durante los días más importantes de Fallas, y que, gestionado por el Comisionado para la Lucha contra la Violencia sobre la Mujer, ofrece por tercer año consecutivo un servicio de atención, prevención e información a posibles víctimas de agresiones, además de realizar funciones de sensibilización y llevar a cabo la distribución de los nuevos detectores de drogas de sumisión química.

Al respecto, ha destacado que para estas Fallas se ha diseñado un dispositivo para la detección de drogas diferente al de años previos. Se trata de una pegatina para el teléfono móvil que cuenta con tres almohadillas detectoras de sustancias tóxicas. Concretamente, de FLZ, benzodiacepinas ('benzos'), ketamina y GHB, conocido como 'éxtasis líquido'.

Según la vicepresidenta primera, el objetivo de estas pulseras "es mejorar la protección y prevenir agresiones". "Queremos unas fiestas seguras y con diversión para todas las personas, pero con respeto y sin violencia", ha recalcado. Además, ha recordado que "el 40 por ciento de los casos de agresión sexual ocurren tras sumisión química".

El autobús, instalado por la Generalitat, estará ubicado en la Porta de la Mar y funcionará del 15 al 19 de marzo, con horario de 12.00 del mediodía a 02.00 horas de la madrugada. Esta oficina funciona como centro de crisis de atención integral a víctimas de violencia sexual y para dar información sobre los centros y diferentes servicios asistenciales.

"RECURSOS DE APOYO A LAS MUJERES"

Camarero ha subrayado "la importancia" de estos recursos que "prestan apoyo a las mujeres y que facilitan la atención y el asesoramiento a la hora de denunciar". Estos detectores no solo estarán disponibles en el autobús, sino también en los Puntos Violeta del Ayuntamiento de València y de los municipios que celebran Fallas y los hayan solicitado.

En total, València cuenta con seis Puntos Violeta repartidos en enclaves estratégicos de la ciudad, que dispondrán de los dispositivos detectores de drogas. De igual manera, Camarero ha destacado que esta medida "está en coordinación con el grupo GAMA de la Policía Local de València y la Unidad Adscrita de la Policía Nacional a la Generalitat, que también contarán con los dispositivos".

La titular de Igualdad ha recordado que las víctimas cuentan, además de con los centros Mujer 24 horas, con los teléfonos de atención profesional 900 22 00 22 y 900 580 888, en caso de que lo requieran.

Por su parte, la científica del Instituto IDM de la Universitat Politècnica de València, Margarita Parra, que ha desarrollado estas pulseras tras años colaborando con la Generalitat, ha explicado que este dispositivo contienen dos sensores que detectan la mayoría de las drogas de sumisión química.

Al respecto, ha resaltado que su uso es muy sencillo: "Simplemente es mojar un poco de la bebida en el sensor". Así, "si da positivo, cambiará de color y, si no lo hace, se puede reutilizar todas las veces que haga falta".