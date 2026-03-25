Consell y Emilia-Romaña (Italia) piden suspensión temporal del mercado europeo de derechos de emisión para la cerámica

Consell y Emilia-Romana (Italia) piden suspensión temporal del mercado europeo de derechos de emisión para la cerámica - GENERALITAT VALENCIANA

CASTELLÓ 25 Mar. (EUROPA PRESS) - -

La Generalitat Valenciana, a través de la Conselleria de Industria, Turismo, Innovación y Comercio, y la región italiana de Emilia-Romaña han firmado esta mañana un manifiesto en defensa de la sostenibilidad y la competitividad del sector cerámico, en el que piden la suspensión temporal del régimen de comecio de derechos de emisión de la UE (RCDE) para el sector cerámico hasta que se desarrolle una reforma más equilibrada y eficaz.

Lo han hecho en Bruselas, en una declaración política firmada por el vicepresidente de la región de Emilia-Romaña, Vincenzo Colla, y la consellera de Industria, Turismo, Innovación y Comercio, Marián Cano.

"Defendemos la competitividad y sostenibilidad del sector cerámico, un sector que constituye una piedra angular de la fortaleza industrial europea que está haciendo frente a costes energéticos crecientes y a presiones normativas que no se ajustan a las capacidades tecnológicas actuales", ha explicado Marián Cano.

Desde los gobiernos de la Comunitat Valenciana y Emilia-Romaña - ha continuado Cano - "compartimos el objetivo de la transición ecológica, pero creemos que debe llevarse a cabo de una manera compatible con la estabilidad social y económica de nuestros territorios".

En este sentido, Cano ha añadido que "el sector cerámico ya está invirtiendo fuertemente en sostenibilidad, pero no puede verse penalizado por normas que, en este momento concreto, no tienen en cuenta la viabilidad tecnológica y acaban beneficiando únicamente a la especulación financiera". "Mientras esperamos tecnologías maduras y accesibles, pedimos medidas de emergencia para evitar la pérdida de nuestras empresas y proteger a decenas de miles de trabajadores", ha dicho.

En declaraciones a los medios de comunicación, Marián Cano ha destacado la necesidad de proteger la competitividad del sector cerámico, un sector que en ambas regiones "concentra alrededor del 80 por ciento de la producción europea de baldosas y que representa unos 38.000 puestos de trabajo directos y más de 120.000 indirectos".

"Corremos el riesgo -ha añadido - de socavar la industria europea al reducir su capacidad para invertir en innovación y exponerla a una competencia mundial desleal por parte de productores que operan con normas medioambientales y sociales considerablemente menos estrictas", ha subrayado, la consellera, quien cree que la supresión temporal del RCDE es un "ajuste necesario para garantizar que la transición pueda continuar sin destruir el tejido industrial que pretende transformar".

MEDIDAS CONCRETAS

En el manifiesto firmado este miércoles, los dos gobiernos regionales plantean una serie de medidas "concretas y urgentes". Entre ellos, figura la congelación de los derechos de emisión gratuitos actuales para garantizar la estabilidad financiera de las empresas y salvaguardar su capacidad de inversión.

A esta medida se suma la suspensión de la revisión de los valores de referencia para 2026-2030, en particular los relacionados con los combustibles, para evitar una mayor incertidumbre y distorsión del mercado, así como la implementación de un Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono eficaz e integrado capaz de garantizar una competencia leal dentro y fuera del mercado europeo.

Asimismo, también solicitan procedimientos simplificados para las pequeñas y medianas empresas, esenciales para el ecosistema industrial. Y, por último, se demanda un firme compromiso europeo con la investigación industrial. "El sector cerámico necesita un programa estratégico específico para acelerar el desarrollo de tecnologías de descarbonización, soluciones de captura de CO2, sistemas térmicos avanzados y materias primas innovadoras. Sin este apoyo, la transición corre el riesgo de resultar inalcanzable", ha concluido Marián Cano.

La Asociación Española de Fabricantes de Azulejos y Pavimentos Cerámicos, (Ascer), por su parte, ha señalado que la industria cerámica se enfrenta actualmente a importantes retos estructurales que ponen en "riesgo" su viabilidad".

Aunque su contribución a las emisiones representa apenas el 0,9% del total regulado -siendo además uno de los sectores con menor nivel medio de emisiones-, el sistema europeo de comercio de emisiones (ETS) está generando costes crecientes y "difícilmente sostenibles" para esta industria, un sector considerado "difícil de descarbonizar" y para el que aún no existen tecnologías maduras y escalables que permitan reducir adicionalmente las emisiones, ha apuntado la patronal del sector cerámico.

El incremento de los costes del CO2, unido a los elevados precios de la energía en Europa, está reduciendo los márgenes, limitando la capacidad de inversión y favoreciendo la competencia de productores de fuera de la UE sujetos a estándares ambientales y sociales significativamente más bajos, según Ascer, que ha añadido que el riesgo es pérdida de competitividad industrial, deslocalización de la producción, pérdida de empleo cualificado y un aumento "paradójico" de las emisiones a nivel global.

"Es fundamental avanzar hacia una transición ecológica compatible con la competitividad industrial y económica, evitando la deslocalización y garantizando el empleo de las miles de familias que dependen de nuestros sectores en Europa", ha subrayado el presidente de Ascer, Ismael García Peris. Por su parte, el secretario general de Ascer, Alberto Echavarría, ha incidido en que "es urgente revisar el ETS, mantener las asignaciones gratuitas y poner en marcha un programa específico de apoyo a la innovación para garantizar la descarbonización sin comprometer la competitividad ni el empleo".

Por su parte, Graziano Verdi, vicepresidente de Confindustria Cerámica y presidente de CET, la Federación Europea del sector, ha afirmado se está en una fase de emergencia, en un contexto internacional complejo que obliga a ser pragmáticos. "En ningún lugar del mundo el coste del CO2 es tan elevado como en Europa; además, el continente soporta los precios de la energía más altos a nivel global".

"Sin alternativas tecnológicas reales, el ETS se ha convertido en un impuesto cuyo valor queda determinado por la especulación financiera, lo que drena recursos de las empresas e impide la necesaria investigación y las inversiones", ha indicado.

"UN MARCO MÁS JUSTO"

Por su parte, la alcaldesa de Onda, Carmina Ballester, ha reclamado a las instituciones comunitarias un marco más justo que permita a las empresas competir en igualdad de condiciones.

"Europa no puede exigir más a quienes ya cumplen mientras permite competir a quien no lo hace", ha defendido la alcaldesa, quien ha reclamado "coherencia" en las políticas europeas para evitar situaciones de competencia desleal con productos procedentes de terceros países que no cumplen los estándares ambientales, laborales y sociales exigidos en la Unión Europea. Asimismo, ha advertido de la distancia entre el debate institucional y la realidad del sector. "Mientras hablamos aquí, nuestras fábricas están tomando decisiones muy difíciles", ha señalado.