El Consell exige a Polo (CHJ) "que diga la verdad" del día de la dana tras diez meses de "silencio absoluto"

VALÈNCIA 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta y portavoz del Consell, Susana Camarero, ha reclamado al presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), Miguel Polo, "que diga la verdad" del día de la dana, "que cuente lo que pasó y todo lo que el conoce y lo que sucedió y diga por qué no aviso de esa crecida" de los barrancos, "después de diez meses de silencio absoluto" por su parte: "Es un testimonio fundamental en el proceso".

Así lo ha trasladado a preguntas de los periodistas en el Palau de la Generalitat, tras la Mesa de Diálogo Social encabezada por el 'president' Carlos Mazón, mientras comparece este viernes Polo como testigo ante la jueza de Catarroja que investiga la gestión de la dana del pasado 29 de octubre, que arrasó gran parte de la provincia de Valencia y provocó 229 fallecidos.

Camarero (PP) ha vuelto a acusar a Polo de no informar ese día del crecimiento de los barrancos que produjo "la gran catástrofe en la 'zona cero' de la dana en la Horta Sud" de Valencia, por lo que ha insistido en que "es un elemento sustancial" en la causa judicial.

A su llegada a los juzgados de Catarroja, Polo ha manifestado a la prensa que desde la CHJ no tienen "absolutamente nada que ocultar" respecto a lo sucedido. Ha reconocido que "venir aquí en estas condiciones no es agradable", pero ha remarcado que no está nervioso ni tiene ningún miedo.