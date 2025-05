El Consell exige a Sánchez el fin de "la asfixia" y que apruebe el FLA: "Empezamos a tener problemas con los pagos"

Aprueba una declaración institucional y pide que se aborde la reforma de la financiación y el debate energético en la Conferencia de Presidentes

VALÈNCIA, 20 May. (EUROPA PRESS) -

El Consell ha exigido al Ejecutivo de Pedro Sánchez que acabe con "la asfixia" económica a la que somete la Comunitat Valenciana y, por ello, en una declaración institucional aprobada este martes le conmina a aprobar de forma inmediata el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) extraordinario: "Empezamos a tener problemas para los pagos", advierte.

Así, lo ha señalado la vicepresidenta y portavoz, Susana Camarero, en la rueda de prensa posterior a la reunión del pleno del Consell, en la que ha criticado que el Gobierno "ha puesto en la diana a la Comunitat Valenciana sin justificación solo para hacer daño" y, "evidentemente, vamos a tener problemas".

En ese sentido, ha señalado que no disponer de un FLA extraordinario, como se ha contado en los últimos 13 años, supone "no pagar a los proveedores de los servicios sociales, que son fundamentales, pero también de otros muchos sectores". "No contar con el FLA es dejar tirados a todos estos proveedores y, con ello, el servicio que prestan, es decir, una asfixia en el peor momento que estamos viviendo" tras la dana.

Así, ha recalcado que es el Gobierno de Sánchez "quien debe explicar a los acreedores por qué no podemos hacer frente a las facturas" al "no abonar ese FLA extraordinario cuando se ha pagado estos 12 años con gobiernos de distinto color político". Asimismo, ha criticado que el Ejecutivo "sepa desde el mes de marzo que tiene 100 millones de fondos europeos para la dana que no ha comunicado a la Generalitat ni ha dado un euro".

Por todo ello, ha recalcado que esta exigencia del FLA además, de en esta declaración institucional, se reiterará en próximas comunicaciones al Gobierno de España. "No vamos a dejar de dar esta batalla porque los valencianos no se merecen un Gobierno que nos trata como una comunidad de segunda", ha advertido.

Camarero, preguntada por cómo justifica la petición del FLA con la reducción de impuestos aprobada por el Consell, ha recalcado que "no tiene nada que ver": "La liquidez lo que permite pagar son las facturas de los proveedores y la reforma fiscal lo que permite es ayudar a los más vulnerables, a los que más lo necesitan y ayudar al ahorro de los valencianos de determinados impuestos".

CONFERENCIA DE PRESIDENTES

Del mismo modo, ha avanzado que exigirán a Sánchez que se incluya en el orden del día de la Conferencia de Presidentes, prevista para el próximo 6 de junio, incluir la reforma del sistema de financiación autonómica y mientras tanto que se apruebe un fondo de nivelación.

"No es concebible que se convoque una Conferencia de Presidentes solo para hablar de Vivienda y Formación Profesional y universidades, y que no se hable de algo fundamental para los valencianos, pero también fundamental para el resto de las comunidades, como es la infrafinanciación", ha recalcado.

Por ello, ha subrayado que todas las CCAA del PP pedirán la inclusión de este punto y además el Consell reclamará también que se incluya el debate energético porque "tres semanas después del seguimos a oscuras respecto a las causas, y, por lo tanto, si puede volver a ocurrir".

En ese sentido, ha defendido a las nucleares --que ha recalcado que fueron "quienes salvaron del apagón"-- frente a "la política energética del gobierno de España, que está basada en la ideología y en el extremismo". Camarero ha insistido en que el Consell apuesta por el mix energético, con la prolongación de Cofrentes más allá de 2030, pero también con las renovables y de hecho ha destacado que han autorizado "muchos más proyectos de energías renovables que el Botànic".

Preguntada por los beneficios de "eliminar los impuestos autonómicos a la nuclear, unos 14 millones a una empresa con unos beneficios de 5.600 millones", Camarero ha defendido que "permite mantener la competitividad de nuestras empresas y en el bienestar de los ciudadanos, ya que no hay recursos energéticos suficientes".

"Vamos a exigir que esta Conferencia no vuelva a ser, como la de hace seis meses, una hoja en blanco porque llegamos con la hoja en blanco y no fuimos con la hoja en blanco sin un solo acuerdo", ha recriminado Camarero, que ha barruntado que Sánchez la ha convocado como "una huída hacia delante" para "tapar que se hable de otros temas como sus whatsapp con Ábalos o la corrupción que le acecha".

DECLARACIÓN INSTITUCIONAL

Así, en la declaración institucional se recalca que la decisión de no aprobar el FLA se produjo "en el peor momento de la Comunitat Valenciana, que es la peor tratada de España por el Sistema de Financiación Autonómico y que además se enfrenta al reto de la reparación social y económica tras la mayor catástrofe natural de su historia".

Al respecto, se advierte de que la sentidades proveedoras de la Generalitat Valenciana se enfrentan a una situación "angustiosa" y por ello se recuerda al Gobierno de España que la Comunitat Valenciana "mantiene un déficit estructural, no por gastar más que el resto de autonomías sino por los menores ingresos del sistema de financiación", le reclama "compromiso con los valencianos, responsabilidad y lealtad institucional con esta autonomia en el peor momento de su historia reciente" y le exige la aprobación inminente del FLA extraordinario.

"El Consell hace esta declaración desde el convencimiento de que es imprescindible y de justicia. Por el mantenimiento de los servicios públicos fundamentales de los valencianos, para dar certidumbre a las entidades prestadores de servicios y para contribuir a la recuperación económica y social de Valencia", apostilla.