El Consell insiste en que se apruebe un fondo de nivelación ante un CPFF en el que "no se va a plantear" la financiación

Archivo - El portavoz del Consell y conseller de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca, Miguel Barrachina, durante una rueda de prensa posterior al pleno del Consell - GVA - Archivo

VALÈNCIA, 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Consell, Miguel Barrachina, ha insistido en la reivindicación de que el Gobierno central apruebe un fondo de nivelación transitorio para la Comunitat Valenciana durante "el tiempo que pueda tardar en presentar un nuevo sistema de financiación autonómico".

Así lo ha señalado, en la rueda de prensa posterior al pleno del Consell, donde ha recordado que el próximo lunes se celebrará un Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) y "que, sin embargo, la propuesta de nuevo sistema de financiación no se va a plantear".

El ministro de Hacienda, Arcadi España, reunirá el próximo lunes al CPFF, así como a la Comisión Nacional de Administración Local, para fijar los objetivos de estabilidad de las administraciones públicas, de cara a la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2027.

Barrachina ha urgido a que "el Gobierno de España, con toda urgencia, apruebe un nuevo presupuesto del Gobierno de España que no nos vuelva a situar, como sucede en el caso de la provincia de Alicante, en el 52 de 52 puestos".

Igualmente, ha agregado que "el tiempo que pueda tardar en presentar un nuevo sistema de financiación autonómico, se apruebe un fondo de nivelación que nos equipare al del resto de comunidades autónomas, para que las prestaciones sanitarias, educativas y sociales tengan una financiación equivalente".