El Consell insiste en que no hay "ninguna novedad" sobre presupuestos y espera tenerlas "en breve"

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VALÈNCIA 19 May. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Consell, Miguel Barrachina, ha reiterado este martes que no tiene "ninguna novedad" sobre unos nuevos presupuestos de la Generalitat y sobre las conversaciones entre PP y Vox para llegar a un acuerdo previo que permita dar salida a las cuentas en Les Corts: "Seguimos haciendo esfuerzos y ambicionamos tener un presupuesto en breve".

Así lo ha manifestado en rueda de prensa tras la reunión semanal del ejecutivo valenciano que preside el 'popular' Juanfran Pérez Llorca, preguntado por si hay alguna novedad o si se está a punto de cerrar un acuerdo presupuestario, dado que el calendario de Les Corts es muy ajustado y sería necesario ampliarlo.

"Ciertamente, no tenemos ninguna novedad. Lo cierto es que todavía tenemos un presupuesto en vigor que fue aprobado el año pasado a final de mayo y entró en vigor en junio. Disfrutamos todavía de un presupuestos relativamente joven", se ha limitado a decir el también conseller de Agricultura.

Por contra, ha vuelto a criticar que el Gobierno de Pedro Sánchez lleva "toda la legislatura" sin aprobar nuevos Presupuestos Generales del Estado (PGE) "y ha renunciado a su presentación", con lo que ha denunciado que "lleva tres años condenando a la Comunitat Valenciana a seguir siendo la comunidad peor tratada".

Dicho esto, Barrachina ha repetido que no puede ofrecer "novedades sobre las conversaciones" entre PP y Vox en materia presupuestaria porque ha asegurado que él no participa en esas negociaciones.