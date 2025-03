El Consell insta a la CHJ a "dar solución" a la monitorización de cauces y critica que hay un "sistema precario"

VALÈNCIA, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, Vicente Martínez Mus, ha instado a la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) a "dar una solución de la monitorización de los cauces" y ha reprochado que cuatro meses después de la dana hay un "sistema precario".

"Si la CHJ no es capaz de dar una solución de la monitorización de los cauces, que lo digan, y la Generalitat, como sea, hará lo posible para suplir esa deficiencia, porque es prioritario y fundamental", ha sostenido en un comunicado.

Asimismo, el titular de Infraestructuras ha criticado que "los datos que todavía hoy dan los pocos sistemas que, se según dicen se han repuesto, son nulos, dan cero". "Sorprende que la CHJ ponga en su página web avisos de que están fuera de servicio algunas estaciones de medición", ha expresado, al tiempo que ha agregado que el organismo de cuenca dice que funcionan las del barranco del Poyo, "pero siguen sin mostrar datos".

Por ello, ha reclamado a la CHJ que haga "un ejercicio de transparencia" y diga "qué funciona y qué no". "No nos puede dejar durante una emergencia activa con esa incertidumbre que nos obliga a mandar a los bomberos y a usar nuestros recursos cuando es la principal responsable de la medición de caudales", ha espetado Martínez Mus.

"La CHJ, con su silencio desde hace cuatro meses, no hace más que generar inseguridad. Ya no sabemos si, como dicen, está arreglado o no. Ya no sabemos si los datos tenemos que buscarlos en la web, que dice que no van algunos sensores, o nos van a enviar correos", ha lamentado Martínez Mus.

EL PP RECLAMA "CONSTRUIR PARA PREVENIR"

Por su parte, el síndic adjunto del PP en Les Corts, Salvador Aguilella, ha acusado al Gobierno de Pedro Sánchez de "no haber instalado en cuatro meses sistemas de alerta fiables ni iniciado las obras anti-inundaciones".

"No sabemos a qué están esperando", ha aseverado, al tiempo que ha pedido a la delegada del Gobierno en la Comunitat, Pilar Bernabé, que "deje de perder el tiempo en crear relatos falsos y se dedique a construir para prevenir". "Debería asumir sus responsabilidades y dejar de mentir, sembrar dudas y no hacer nada para mejorar la situación. En vez de ayudar, genera odio con la única intención de crispar y provocar conflicto. Ya está bien", ha reprochado.

En este sentido, Aguilella ha señalado que "si desde el primer día, el Gobierno se hubiese puesto las pilas para instalar sistemas de alerta y empezar a hacer las obras para prevenir posibles riadas, algo habríamos avanzado", pero ha censurado que "no han hecho nada para proteger a la gente".

"Durante años no hicieron nada pero, una vez ocurrido, deberían haber iniciado ya las obras de prevención. Bernabé solo se dedica a la bronca política para satisfacer los intereses partidistas de Sánchez. Es lamentable", ha insistido.

Por otra parte, respecto a las declaraciones de Bernabé sobre las llamadas al 112, Aguilella ha sostenido que "la delegada del sanchismo debería preocuparse porque esas llamadas del 112 de las que habla, número similar al de otros episodios de gota fría y de alerta roja vividos anteriormente en la Comunitat como la Dana de Orihuela, posibilitaron aquel día la activación de los servicios de emergencias porque, ni la CHJ ni ninguna otra agencia estatal estaba informando en tiempo real de lo que estaba ocurriendo en las zonas afectadas".