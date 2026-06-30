El Consell muestra su "rechazo absoluto" al real decreto de acogida de menores migrantes "sin planificación ni recursos"

Archivo - La consellera de Servicios Sociales, Familia e Infancia, Elena Albalat (imagen de archivo) - Jorge Gil - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Servicios Sociales, Familia e Infancia, Elena Albalat, ha manifestado el "rechazo absoluto" del Consell al real decreto aprobado por el Gobierno para actualizar la capacidad ordinaria del sistema de protección y tutela de menores extranjeros no acompañados en las comunidades autónomas, ya que la cifra asignada a la Comunitat Valenciana es "más de la capacidad que tiene el sistema de protección" y se ha establecido "sin planificación y sin recursos".

Así lo ha expresado, en declaraciones a los medios tras intervenir en un acto institucional de CERMI CV y UNESPA, después de que el Consejo de Ministros aprobase este lunes el Real Decreto por el que se actualiza la capacidad ordinaria del sistema de protección y tutela de menores de edad extranjeros no acompañados en las comunidades y ciudades autónomas, con 17.081 plazas, de las que 1.903 corresponden a la Comunitat Valenciana.

La consellera ha lamentado que el gobierno valenciano se enteró de la aprobación de las nuevas capacidades por los medios de comunicación y ha recriminado que se haga "de manera unilateral sin hablar con las comunidades autónomas y sin hablar con la Comunitat Valenciana".

El número asignado de 1.903 personas menores de edad no acompañadas "significa más de la capacidad que ya tiene el sistema de protección en la Comunitat Valenciana, lo que es para nosotros una barbaridad porque una vez más el Gobierno de manera unilateral decide cuántas personas migrantes no acompañadas van a tener que venir aquí".

"Esto va a suponer un nuevo reparto de personas migrantes no acompañadas sin planificación, sin financiación y sin recursos. Por tanto, desde aquí nuestro rechazo absoluto a un nuevo reparto por parte del gobierno sin planificación y sin recursos", ha insistido.