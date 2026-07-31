El Consell, sobre no hacer festivo el 24 de junio: "Todos los alcaldes desean en sus celebraciones el máximo esplendor"

Archivo - El l portavoz del Consell y conseller de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca, Miguel Barrachina - GVA - Archivo

VALÈNCIA 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Consell, Miguel Barrachina, ha señalado este viernes, sobre la decisión de no fijar el 24 de junio, día de San Juan, como festivo autonómico en 2027, que "todos los alcaldes lo que desean en sus celebraciones locales, y más de la importancia de la que estamos hablando, es el máximo esplendor", pero que esto debe conciliarse con los escolares y laborales.

Así se ha pronunciado en la rueda de prensa posterior al pleno del Consell, preguntado por si el Consell se plantea establecer este día como festivo recuperable y por las declaraciones realizadas este jueves por el alcalde de Alicante, Luis Barcala (PP), que considera que el 'president' de la Generalitat Valenciana, el también 'popular' Juanfran Pérez Llorca, "se ha equivocado" porque la Generalitat no ha fijado el 24 de junio, día de San Juan, como festivo autonómico en el calendario laboral de 2027.

Barrachina ha puntualizado que no conoce estas declaraciones de Barcala y que no se ha tratado este asunto en la reunión del pleno del Consell de este viernes, pero que respeta las palabras del alcalde.