Archivo - El conseller de Agricultura, Agua, Ganaderia y Pesca, Miguel Barrachina - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Consell, Miguel Barrachina, ha asegurado que el Gobierno valenciano no ve las elecciones generales del 29 de noviembre como un examen a la gestión de la dana del 29 de octubre de 2024, que dejó 234 víctimas mortales en la provincia de Valencia, al tiempo que ha defendido que el Ejecutivo presidido por Juanfran Pérez Llorca ha "cumplido con sus obligaciones y hecho todos sus deberes" enmarcados en el proceso de recuperación.

Así lo ha manifestado, en la rueda de prensa posterior al pleno del Consell de este viernes, preguntado por si considera que las elecciones generales del 29 de noviembre suponen un examen a la gestión del Consell de la dana al ser los primeros comicios tras la catástrofe de hace dos años. "Nosotros no nos tomamos --el 29N-- como ningún examen, pero, sinceramente, tenemos la sensación de haber hecho correctamente todos nuestros deberes de recuperación", ha resumido.

"Hemos hecho una reconstrucción con recursos propios extraordinaria. Nunca jamás en la historia de España se habían hecho tantas actuaciones públicas de tanta envergadura. Lo hemos hecho, además, en dos años pidiendo préstamos los valencianos y batiendo récords de generación de empleo y de actividad", ha reivindicado.

Barrachina ha puesto como ejemplo la recuperación de las infraestructuras, especialmente las sanitarias, las educativas y "aquellas que prestan una atención directa a los ciudadanos". "No solo hemos hecho una tarea de reconstrucción extraordinaria, sino que ahora, hoy, las inversiones del gobierno de Juanfran Pérez Llorca nos dejan en una situación de mayor seguridad que hace dos años", ha resaltado el portavoz del Consell.

También ha vuelto a insistir en que en la Comunitat Valenciana "hay un solo embalse público, de los 21, que tiene implementado su plan de emergencia, es decir, sistema de alertas, de alarmas y simulacros realizados", que es el que gestiona la Generalitat.

"Hay otros 20 embalses, titularidad del Gobierno de Pedro Sánchez, todos pendientes de implantar el sistema de alertas que salva vidas", ha reiterado. Por tanto, ha defendido que el Gobierno valenciano "ha cumplido con sus obligaciones y hecho todos sus deberes".