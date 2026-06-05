El Consell nombra a Santiago Lumbreras, ex alto cargo de Mazón, como director general del Ivace

Archivo - El exsecretario autonómico de Relaciones Institucionales y Transparencia, Santiago Lumbreras, en una imagen de archivo - GVA - Archivo

VALÈNCIA 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Consell ha aprobado este viernes el nombramiento de Santiago Lumbreras, exsecretario autonómico de Relaciones Institucionales y Transparencia durante la etapa de Carlos Mazón como 'president' de la Generalitat, al frente de la Dirección General del Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (Ivace).

Así lo ha anunciado el portavoz del Consell, Miguel Barrachina, tras la reunión semanal del gobierno valenciano. Barrachina ha destacado que Lumbreras "realizó una brillante labor como secretario autonómico" y ahora asumirá las funciones de director general en el Ivace, que depende de la Conselleria de Innovación que dirige Marián Cano.

El pasado 4 de diciembre, en el primer pleno del Consell de Juanfran Pérez Llorca como 'president', se aprobaron los primeros nombramientos del segundo escalafón y los consiguientes ceses de cargos del gobierno valenciano saliente que presidía Mazón.

Entre ellos, se aprobaron los ceses de los hasta entonces altos cargos de Presidencia Santiago Lumbreras, José Manuel Cuenca --secretario autonómico del Gabinete del President y Comunicación-- y Cayetano García --secretario autonómico de Presidencia--.

Este último pasó a ser nombrado secretario autonómico de Economía mientras que Cuenca fue designado en diciembre por Mazón como asesor de su oficina de apoyo, que se encuentra situada en la ciudad de Alicante.

Posteriormente, a finales del pasado febrero, el PP incorporó a Santiago Lumbreras como asesor en la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP) y ahora ha sido nombrado director general del Ivace.