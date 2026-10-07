El Consell pide al Gobierno que "cumpla con sus tareas" para que los pirómanos "estén en la cárcel"

Ceuta, el torero Esplá y valencianos de las selecciones de fútbol y rítmica, Alta Distinción por el 9 d'Octubre - ROBER SOLSONA-EUROPA PRESS

VALÈNCIA 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Consell, Miguel Barrachina, ha pedido al Ejecutivo central que "cumpla con sus tareas" para que los pirómanos "estén en la cárcel".

Barrachina se ha pronunciado en estos términos en la rueda de prensa posterior al pleno del Consell, en relación con los incendios registrados este año en la Comunitat.

Al respecto, Barrachina ha indicado que la Comunitat ha padecido este año 274 incendios que han dejado una superficie afectada de 10.670 hectáreas, lo que "ha obligado a actuar con rapidez para evitar la erosión con motivo de las potenciales lluvias", ha dicho.

Para ello, ha comentado que la Generalitat está destinando 172 millones de euros a la prevención de incendios y la recuperación de las infraestructuras forestales. Se han puesto en marcha ya cuatro actuaciones de emergencia, ha expuesto.

Son actuaciones, ha añadido, que permiten la retirada de los árboles quemados y la protección del suelo frente a la erosión; la recuperación de las pistas y los caminos perdidos o dañados para su posterior restauración ambiental.

En definitiva, "estamos tratando desde el primer momento para llevar a cabo una protección del territorio afectado". Barrachina, además de resaltar los 172 millones invertidos, se ha referido a que el 90% de los fuegos han sido intencionados.

Por tanto, ha pedido al Gobierno de España que "no escurra el bulto". "Si el 90% de las hectáreas forestales calcinadas en la Comunitat Valenciana han sido intencionadas, quiere decir que la mejor política de prevención de incendios no sólo es invertir, como hace el Gobierno de Pérez Llorca, sino que los pirómanos estén en la cárcel".

"Y para que los pirómanos estén en la cárcel, el Gobierno de España, que tiene competencia exclusiva, tiene que cumplir con sus tareas", ha expuesto.