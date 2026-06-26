El Consell prorroga las reducciones de las tarifas en el transporte público hasta el 31 de diciembre

Archivo - Metrovalencia - GVA - Archivo

VALÈNCIA 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Consell ha aprobado este viernes la prórroga hasta el 31 de diciembre de 2026 de las reducciones temporales de tarifas en servicios públicos de transporte que son competencia de la Generalitat, con lo que se mantiene la gratuidad para menores de 14 años y los descuentos en títulos como los de la Autoritat de Transport Metropolità de València (ATMV), el transporte metropolitano de la Plana en Castellón, Metrovalencia y TRAM d'Alacant.

"Los valencianos van a seguir disfrutando de los precios más económicos durante todo este año para la utilización del metro", ha destacado el portavoz del Consell, Miguel Barrachina, durante la rueda de prensa posterior al pleno.

Barrachina ha destacado que el billete en València es el más barato "en comparación con las grandes ciudades de España", con un precio individual de 54 céntimos frente a los 1,25 euros de Barcelona y 0,87 euros en Bilbao.

En concreto, el Consell ha aprobado prorrogar hasta el 31 de diciembre de 2026 las reducciones temporales de tarifas en determinados servicios públicos de transporte que son competencia de la Generalitat con las mismas condiciones previstas en el decreto ley 9/2025, de 25 de junio, del Consell, con el objetivo de "seguir facilitando el acceso al transporte público, promover una movilidad sostenible y aliviar el impacto económico sobre la ciudadanía".

La prórroga mantiene la gratuidad temporal del transporte para la población infantil hasta los 14 años inclusive, un descuento del 50% en los títulos destinados a jóvenes y una reducción de al menos el 40% en los abonos y títulos multiviaje.

Asimismo, se mantienen los títulos gratuitos dirigidos a las personas empadronadas en determinados municipios afectados por la dana de octubre de 2024, que continuarán distribuyéndose y podrán utilizarse hasta el 31 de diciembre de 2026.

Las reducciones tarifarias se aplicarán en los mismos términos y condiciones establecidos en el citado decreto a los abonos de transporte y títulos multiviaje emitidos por la Autoritat de Transport Metropolità de València (ATMV), en el sistema TAM de Alicante y en el transporte metropolitano de la Plana en Castellón, así como a los títulos de transporte propios de las redes de Metrovalencia y TRAM d'Alacant. Estas reducciones no se aplicarán en los servicios de Cercanías de Renfe en las combinaciones zonales que incluyan la zona D.

El decreto regula igualmente las indemnizaciones que la Generalitat deberá compensar a los concesionarios de los servicios públicos de transporte por la aplicación de estas medidas.

La medida da continuidad a las reducciones tarifarias implantadas por la Generalitat para fomentar el uso del transporte público y apoyar a la ciudadanía frente al contexto inflacionista. Asimismo, permite adaptar el sistema autonómico de descuentos al marco de ayudas establecido por el Estado para 2026 y garantizar su mantenimiento hasta el 31 de diciembre de 2026, asumiendo la Generalitat un descuento adicional del 20 % en los abonos y títulos multiviaje de carácter general.