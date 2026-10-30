El Consell ratifica la creación de deuda pública de hasta 795 millones para financiar la reconstrucción tras la dana

Archivo - El presidente de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca. - Eduardo Manzana - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Consell ha ratificado la creación de deuda pública de la Generalitat de hasta 795.057.709 euros para financiar durante 2027 actuaciones de reconstrucción y recuperación derivadas de la dana del 29 de octubre de 2024.

Para ello, la Generalitat solicitará al Gobierno de España, al igual que ya hizo en el ejercicio 2025, la aplicación a la Comunitat Valenciana del régimen excepcional en materia de endeudamiento, un mecanismo que contempla medidas de flexibilidad fiscal para hacer frente a las necesidades de financiación ocasionadas por situaciones de emergencia y catástrofe, según ha informado la administración en un comunicado.

Esta financiación permitirá "continuar avanzando en la ejecución del Plan Endavant, la hoja de ruta impulsada por la Generalitat para la recuperación de las zonas afectadas por las inundaciones y para el desarrollo de infraestructuras que refuercen la resiliencia del territorio frente a futuros episodios extremos", ha señalado la Generalitat.

El Plan Endavant incluye tanto la reconstrucción de infraestructuras dañadas como la ejecución de nuevas actuaciones de prevención y adaptación. Debido a la dimensión y complejidad de muchos de estos proyectos, su desarrollo se extiende a lo largo de varios ejercicios presupuestarios, por lo que resulta necesario concretar y habilitar cada año los recursos económicos necesarios para garantizar su ejecución.