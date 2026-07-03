El Consell ratifica la reparación de emergencia del paso de la CV-195 bajo la línea Sagunto-Teruel en Caudiel

Archivo - La Generalitat inicia esta semana las obras para ampliar la CV-195 en Caudiel bajo las vías de tren con una inversión de 3,8 millones - GVA - Archivo

VALÈNCIA, 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Consell ha tomado razón este viernes de la declaración de emergencia de las obras para la reconstrucción del paso inferior de la carretera CV-195 bajo la línea férrea Sagunto-Teruel, en el término municipal de Caudiel, con un presupuesto estimado de 3,8 millones de euros.

El portavoz del Consell, Miguel Barrachina, ha criticado, en la rueda de prensa posterior al pleno, que "la ampliación de este puente debería haberla llevado a cabo el Gobierno de España o Adif, que mantiene cortada esta línea 5 de Cercanías que debiera comunicar la Comunitat Valenciana con Aragón, Sagunto, Teruel, Zaragoza. Lamentablemente, el Gobierno de España ha desatendido las peticiones de la comunidad autónoma y es con el presupuesto del Gobierno valenciano, 3.800.000 euros, como se está llevando a cabo".

Barrachina ha lamentado al Gobierno que "no solo las líneas de Cercanías funcionan de manera lamentable", sino que además permanecen cortadas tanto la C3 como la C5 "por la desidia y por la demora del Gobierno de Pedro Sánchez". Así, ha urgido al Ejecutivo central ha poner en marcha "con inmediatez" tanto estos servicios como la alta velocidad valenciana.

El portavoz ha reprochado que el Gobierno en 2018 el entonces ministro de Fomento, José Luis Ábalos, se comprometió a que "en 2020 estaría concluido el Corredor Mediterráneo, desde Algeciras hasta Pirineos" pero "ocho años más tarde de aquella promesa, hemos perdido otros ocho años" y el plazo es 2029. "Esto solo tiene una explicación, y es que el preso Ábalos dedicó su tiempo de ministro de Fomento a otra cosa, igual que el consejero de Renfe Koldo también dedicó su tiempo a otra cosa, y las víctimas, lamentablemente, siguen siendo los ciudadanos valencianos y españoles".

OBRAS

La actuación en la CV-195 permitirá sustituir la actual infraestructura, que presenta importantes limitaciones de anchura y altura. El paso inferior dispone actualmente de un gálibo vertical de 4,2 metros y una anchura libre aproximada de 5 metros, dimensiones inferiores a las establecidas por la normativa vigente, lo que impide el cruce simultáneo de vehículos y obliga a eliminar los arcenes y la línea divisoria de carriles.

Además, los informes técnicos elaborados por Adif han detectado impactos y deterioros en diversos elementos estructurales provocados por el roce de vehículos, una situación que podría comprometer la estabilidad de la infraestructura y afectar a la seguridad del tráfico ferroviario.

Cabe señalar que la CV-195 constituye el principal acceso a Caudiel y a otros municipios de las comarcas del Alto Palancia y del Alto Mijares, sin que exista un itinerario alternativo viable, por lo que un eventual corte de la infraestructura ocasionaría importantes afecciones a la movilidad.

Por este motivo, se considera imprescindible ejecutar con carácter de emergencia las obras de construcción de un nuevo paso inferior, que deberá estar finalizado antes de la reanudación del tráfico ferroviario en la línea Sagunto-Teruel-Zaragoza, actualmente suspendido debido a las obras de modernización integral, prevista para el 1 de septiembre de 2026.

Las obras de emergencia contemplan la realización de estudios topográficos y geotécnicos para definir la cimentación del nuevo paso inferior, el desmontaje y montaje de la vía férrea, la ejecución de la nueva estructura y el acondicionamiento de la carretera CV-195 para adaptarla al nuevo paso.

La actuación cuenta con un presupuesto de 3.600.000 euros para la ejecución de las obras y la redacción del proyecto; y de 216.000 euros para la dirección de obra y la coordinación de seguridad y salud. El plazo de ejecución estimado es de cuatro meses.