Archivo - El portavoz del Consell, Miguel Barrachina - Eduardo Manzana - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Consell, Miguel Barrachina, se ha reafirmado en defender el criterio de arraigo para el acceso a una vivienda y a ayudas sociales y ha alertado del riesgo de generar un "efecto llamada extraordinario" como el que, a su juicio, sufre España "en términos incluso de invasión". En todo caso, ha garantizado que acatará y cumplirá la resolución al recurso de inconstitucionalidad presentado por el Gobierno de España contra la 'prioridad nacional'.

Así lo ha manifestado, en la rueda de prensa posterior al pleno del Consell de este viernes, después de que el Gobierno de España haya aprobado interponer un recurso de inconstitucionalidad contra la ley de acompañamiento a los presupuestos de la Generalitat para 2026 por contradecir "condiciones básicas como la igualdad entre personas".

De los 200 artículos de la norma --aprobada por PP y Vox en Les Corts a finales de julio--, el Gobierno central quiere impugnar 20, entre ellos el principio de 'prioridad nacional' en el acceso a vivienda y prestaciones sociales.

Sobre esta cuestión, Barrachina ha argumentado que las viviendas y ayudas sociales "que se aprueban en la Comunitat Valenciana deben tener una prioridad: quien reside en la Comunitat Valenciana". A su juicio, "no tiene sentido que se aprueben medidas para resolver problemas de viviendas en un ayuntamiento valenciano y que tenga las mismas opciones alguien que no ha vivido nunca en València y que no vive en València a alguien que reside en ese municipio".

"Para nosotros es importante. Tomamos medidas sociales aquí, con recursos de aquí, para resolver los problemas de aquí. Lo demás es generar un efecto llamada extraordinario como el que está padeciendo España en términos incluso de invasión", ha alertado.

Por tanto, ha afirmado que el Gobierno valenciano se reitera "en el arraigo para las personas que solicitan ayudas" y ha garantizado que va a continuar "lógicamente adelante" con este criterio, "tanto en las ayudas como en la utilización del burka", con "todo el respeto a todos los procesos judiciales". "Cuando se resuelva, lo acataremos", ha indicado sobre el recurso del Gobierno.

Respecto al burka, ha sostenido que el Consell cree que "someter a las mujeres valencianas a tener que ocultar su rostro es algo que no es acorde con los valores democráticos valencianos" ni con "la situación de igualdad que felizmente vivimos hombres y mujeres en la Comunitat Valenciana". "Por tanto, nos reiteramos en todo lo aprobado por el parlamento valenciano. Y, lógicamente, cuando el recurso de --el Gobierno de Pedro-- Sánchez a nuestra acertada norma tenga un resultado, pues nosotros lo cumpliremos", ha zanjado.