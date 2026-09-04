El Consell rechaza la nueva financiación y augura "serias dudas" de que el Gobierno consiga mayoría para aprobarla

Archivo - El conseller de Hacienda, José Antonio Rovira, atiende a los medios de comunicación a su llegada al Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), a 14 de enero de 2026 - Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Economía, Hacienda y Administración Pública, José Antonio Rovira, ha mostrado el rechazo de la Generalitat a la propuesta de reforma de financiación autonómica que expone este viernes el Gobierno en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) y ha asegurado tener "serias dudas" de que el Ejecutivo pueda conseguir una mayoría parlamentaria para aprobarla.

Así lo ha manifestado, en declaraciones a los medios este viernes a su llegada al Ministerio de Hacienda, donde se celebra la reunión del CPFF, que llega con el rechazo de las comunidades del PP y las dos regiones socialistas, Castilla-La Mancha y Asturias, por lo que Hacienda necesita a Cataluña y Canarias para sacarlo adelante y llevarlo al Consejo de Ministros.

Rovira ha precisado que este jueves hubo una "reunión técnica", en la que no se aceptó "ni una sola de todas las alegaciones que las distintas comunidades hemos presentado para mejorar" la propuesta. "Es un modelo que en su día el Gobierno de --Pedro-- Sánchez pactó con Cataluña y no han cambiado ni una coma desde el principio", ha criticado el conseller. Por ello, ha justificado que la "gran mayoría" votarán en contra. "Y esa es la pura realidad", ha afirmado.

Además, se ha preguntado si el presidente del Gobierno "abduce a sus ministros" porque el actual titular de Hacienda, el valenciano Arcadi España, cuando fue conseller del gobierno de Ximo Puig, "exigía, gobernando Pedro Sánchez, un fondo de nivelación transitorio mientras se aprobase un nuevo modelo" de financiación.

Sin embargo, ha cuestionado que ahora, "desde que es ministro de Hacienda, no ha vuelto a hablar de ese fondo de nivelación transitorio provisional hasta que se apruebe un nuevo modelo, que va a tener una tramitación muy larga y que tenemos serias dudas de que pueda tener la mayoría para su aprobación", ha deslizado.

APOYO A CEUTA

Por otro lado, y al margen del CPFF y de la financiación autonómica, José Antonio Rovira ha aprovechado para mostrar "el apoyo de todo el pueblo valenciano a Ceuta por todo lo que está pasando" a raíz de la crisis migratoria que atraviesa la ciudad autónoma.

El Ministerio que dirige Arcadi España ha convocado este viernes a las comunidades de régimen común para someter a votación su plan de financiación autonómica, aunque los 'populares', Castilla-La Mancha y Asturias han avanzado su rechazo a este plan por estar previamente negociado de manera bilateral con ERC.

Este es el argumento principal que esgrimen la mayoría de las regiones para justificar su voto en contra después de que Hacienda les remitiera hace unas semanas el borrador de su propuesta para reformar el sistema de financiación.

En cualquier caso, la cita sirve para debatir y someter a votación la propuesta elaborada por el departamento, un paso previo a que pueda ser aprobada por el Consejo de Ministros y remitida posteriormente al Congreso de los Diputados. La intención del Ministerio es que el texto obtenga el visto bueno del Consejo este viernes para elevarlo posteriormente al Consejo de Ministros y remitirlo posteriormente al Congreso.

Al disponer el Gobierno del 50% de los votos en este órgano multilateral, tan solo necesitará el respaldo de una comunidad autónoma para sacar adelante la propuesta, un apoyo que previsiblemente llegará de Cataluña y de Canarias.