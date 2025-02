El Consell reclama una reforma "global" del sistema de financiación e insiste: "Todo lo demás es un parche"

VALÈNCIA 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta primera, portavoz del Consell y consellera de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda, Susana Camarero, ha insistido en reclamar una reforma "global" del sistema de financiación autonómica para que la Comunitat Valenciana deje de estar "la última a la cola" de las regiones financiadas. "Todo lo demás es un parche que no resuelve el problema, que es la falta de recursos que tiene esta Comunidad", ha advertido.

En la rueda de prensa posterior al pleno del Consell de este martes, Camarero, que ha asegurado que en este momento "no hay una convocatoria formal ni un orden del día" del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), ha sostenido que la postura del Gobierno valenciano al respecto "siempre ha sido la misma".

"Es lo mismo que hemos dicho desde el primer momento: que la solución que se tenga que plantear tiene que ser la reforma del sistema de financiación" porque "todo lo demás es un parche que no resuelve el problema", ha expuesto.

En esta línea, ha lamentado que la Comunitat Valenciana es "la última a la cola de las peor financiadas" y ha cuestionado que el Gobierno de España "ha abierto este debate no por resolver el problema de las comunidades que estamos mal financiadas, sino como una nueva cesión al chantaje de los independentistas".

De cualquier modo, ha subrayado que abordar el debate de la reforma de la financiación "de forma aislada" y no reformar el sistema es "un parche" y "no soluciona" la situación de la Comunitat Valenciana. De hecho, ha asegurado que la condonación a la deuda "no es más que mantener el mismo problema, si no hay un fondo de nivelación y un cambio del sistema". "Necesitamos esa reforma global que llevamos muchos años solicitando", ha añadido.

Para Camarero, "lo demás son parches para contentar a unos socios que cada vez les ponen --al Gobierno de España-- más dificultades y más trabas". "Todo el mundo sabe que nos faltan 1.800 millones al año para estar nivelados y esto es lo que necesitamos, una reforma profunda, la reforma necesaria para esta Comunidad", ha argumentado.

Por eso mismo, ha aprovechado para advertir al Ejecutivo central que tiene todavía "pendiente" la aprobación del FLA extraordinario, "esos 3.000 millones imprescindibles para tener la liquidez necesaria para pagar la sanidad, la dependencia, los servicios sociales y, por supuesto, la educación". "Lo repetimos en cada ocasión que es posible y no vamos a dejar de repetirlo", ha garantizado.