El Consell reitera su apoyo al Rallye Ciudad de Utiel como "elemento dinamizador de esta comarca de interior"

El Consell reitera su apoyo al Rallye Ciudad de Utiel como "actividad dinamizadora de esta comarca".
El Consell reitera su apoyo al Rallye Ciudad de Utiel como "actividad dinamizadora de esta comarca". - GVA
Europa Press C. Valenciana
Publicado: sábado, 16 mayo 2026 15:29
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   VALÈNCIA, 16 May. (EUROPA PRESS) -

   El vicepresidente segundo y conseller de Presidencia, José Díez, ha asistido a la celebración de la última jornada del Rallye Ciudad de Utiel 2026 para mostrar "el respaldo de la Generalitat a esta actividad no solo por su valor deportivo, sino también como elemento dinamizador de esta comarca de interior desde el punto de vista económico, social y turístico".

   Asimismo, Díez ha resaltado que su celebración "contribuye al desarrollo del automovilismo valenciano, lo que la convierte además en un foco de atracción de afición y turismo deportivo a la comarca de Requena-Utiel".

   En este sentido, ha felicitado tanto al Ayuntamiento de Utiel (Valencia) como a los responsables de la organización, "cuyo esfuerzo e ilusión se traducen en una actividad que demuestra su capacidad para situar durante unos días a Utiel en el foco del automovilismo, a través de una prueba que contribuye al desarrollo del automovilismo valenciano, al combinar el deporte de alto nivel con la promoción del territorio y el respeto al entorno".

   Este II Rallye Ciudad de Utiel, que se ha celebrado desde el miércoles, 13 de mayo, a este sábado con el apoyo de la Generalitat y la Real Federación Española de Automovilismo (RFEA), es la tercera prueba del calendario del Supercampeonato de España de Rallyes de tierra y su primera edición como prueba puntuable para las categorías principales del Campeonato de España de Rallyes de Tierra (CERT), que incluye vehículos Rally2, Rally4 y N, según ha informado la Administración autonómica en un comunicado.

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