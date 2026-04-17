El Consell reitera su rechazo a la regularización de migrantes y "respeta" que la patronal y la Iglesia estén a favor

Archivo - Imagen de ciudadanos en la cola del padrón de València con paraguas verdes para protegerse del sol - PP VALÈNCIA - Archivo

ALICANTE 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Consell, Miguel Barrachina, ha reiterado este viernes el rechazo del gobierno valenciano al proceso de regularización de migrantes impulsado por el Ejecutivo central, al considerar que supondrá una "tensión extraordinaria" para los servicios públicos de la Comunitat y un "efecto llamada".

Además, aunque ha asegurado que la Generalitat "respeta" que colectivos como la patronal autonómica CEV o la Iglesia católica estén a favor de este proceso, ha insistido en que deben "velar" por su ámbito de responsabilidad.

Así lo ha manifestado en rueda de prensa tras el pleno del Consell, celebrado en Alicante, preguntado por si la posición del gobierno valenciano (PP) es la misma que la de Vox sobre la regularización a pesar de que la Iglesia y la patronal sean favorables al proceso iniciado este pasado jueves.

Barrachina ha explicado que la Generalitat considera que una regularización "debe ser el trato más humano posible a todas las persones y que su llegada a España esté vinculada a un trabajo: asociar empleo con inmigración".

Pero ha criticado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha impulsado este proceso "en un momento de aprietos judiciales para su familia y para su partido (PSOE) con el fin de focalizar la atención en las personas migrantes y no en Begoña Gómez, Koldo o José Luis Ábalos". "Es un verdadero dislate", ha dicho.

También ha rechazado las estimaciones del Ejecutivo central de regularizar a medio millón de migrantes con este proceso, cuando según él "la Policía Nacional, que tiene competencia exclusiva, eleva esta cifra a 1,34 millones".

"IRRESPONSABILIDAD"

Otra de sus críticas es el "efecto llamada" que ha sostenido que supondrá esta regularización. "España es el único lugar de la Unión Europea que genera estos efectos llamada (...) Es una irresponsabilidad de tal magnitud que la UE está preveyendo protegerse contra Pedro Sánchez y la desbocada inmigración que estamos generando, ha asegurado, y ha augurado que los migrantes regularizados en España no podrán tener libertad de movimiento en la UE.

Y ha reprochado al Gobierno que quiera regularizar a los migrantes "sin presupuesto para las comunidades autónomas", cuando considera que la estimación de "100.000 personas" regularizadas" en la Comunitat supondrá una "presión" adicional para la sanidad, la educación y los servicios públicos valencianos, así como para la vivienda.

Al ser preguntado de nuevo por si al Consell le genera inquietud que la Iglesia y la patronal estén a favor, el también conseller de Agricultura ha dicho respetar todas las opiniones y ha insistido en que la Generalitat debe velar por su "ámbito de responsabilidad".

Por todo ello, ha justificado la decisión del Consell de recurrir este proceso: "Hemos de intentar frenar este proceso que va a someter a los servicios públicos a una tensión extraordinaria".