El Consell respalda con 175.000 euros ala Fundación Comunitat Valenciana MARQ para conservar el patrimonio

VALÈNCIA, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Consell ha aprobado la suscripción de un convenio de colaboración entre la Conselleria de Educación, Cultura y Universidades y la Fundación de la Comunitat Valenciana MARQ por el que la Generalitat destina 175.000 euros para contribuir a los gastos de funcionamiento y respaldar el desarrollo de su actividad durante 2026.

La Generalitat ha destacado que "la Fundación MARQ desempeña una importante labor de conservación, investigación y difusión del patrimonio arqueológico de la Comunitat Valenciana, especialmente en la provincia de Alicante, donde gestiona y participa en la protección de relevantes yacimientos y espacios patrimoniales".

En estos enclaves figuran la Illeta dels Banyets, en El Campello; el yacimiento de Lucentum, en Alicante; la Cava Gran de Agres; la Torre Almohade de Almudaina; el Centro de Interpretación de Arte Rupestre y el yacimiento del Pla de Petracos, en Castell de Castells; así como el Centro de Interpretación y el yacimiento neolítico de la Cova de l'Or, en Beniarrés.

La Conselleria de Educación, Cultura y Universidades mantiene esta línea de colaboración con la Fundación de la Comunitat Valenciana MARQ desde 2022 mediante la suscripción anual de convenios destinados a apoyar el desarrollo de sus actividades y funcionamiento. El presente convenio tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 2026 y permitirá financiar gastos realizados desde el 1 de enero.