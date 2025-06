Consell, sindicatos y CEV se unen para exigir al Gobierno la aprobación del FLA extraordinario antes del 7 de julio

Los agentes económicos y sociales proponen a Mazón un Pacto Valenciano por la Prosperidad, la Inclusión y la Sostenibilidad

VALÈNCIA, 25 (EUROPA PRESS)

El Consell, la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV), UGT PV y CCOO PV han exhibido este miércoles "unidad" para reclamar al Gobierno central la aprobación "urgente" del FLA extraordinario antes del 7 de julio, al tiempo que han manifestado la voluntad de trabajar en "volver a una senda de diálogo".

Así lo han explicado en la Mesa del Diálogo Social que se ha reunido este miércoles por primera vez desde enero, presidida por el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, y con la participación del presidente de la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV), Salvador Navarro; los secretarios generales de UGT PV y CCOO PV, Tino Calero y Ana García, y por parte del Consell con la vicepresidenra primera y consellera de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda, Susana Camarero, y la consellera de Hacienda, Ruth Merino.

Según han explicado sus participantes, una de las principales cuestiones abordadas ha sido el FLA extraordinario. Ruth Merino ha detallado que se estima que "como muy tarde" el lunes 7 de julio el fondo debería aprobarse en la Comisión Delegada de Asuntos Económicos, para que se garantice el pago a los proveedores de la Generalitat, un proceso que dura aproximadamente tres semanas y que el Consell quiere que no coincida con agosto porque, según Merino, aunque desde la administración valenciana trabajarán los días ese mes "que haga falta", puede haber problemas en el resto de partes del procedimiento debido al periodo vacacional.

La titular de Hacienda ha puesto en valor la "unidad" en la reclamación ya que el Consell, los sindicatos y la patronal están "absolutamente de acuerdo con la urgente aprobación del FLA extraordinario".

Al mismo tiempo, ha insistido en que se trata de "una cuestión únicamente de voluntad política". Se trata, ha asegurado, de un mecanismo que se lleva recibiendo 12 años y "se ha convertido en algo necesario y habitual" y que "ya llega tarde".

Sobre los pagos a los proveedores, la consellera ha subrayado que la Generalitat no incurrirá en impagos a las farmacias sino que lo que hay "es exclusivamente un mes de decalaje" que se subsanará cuando se reciba el FLA extraordinario.

Merino ha cifrado las facturas a proveedores en 1.800 millones de euros, mientras que ha señalado que lo que corresponde a la Comunitat Valenciana del FLA extraordinario son 1.900 millones de euros a recibir en julio. En el conjunto del año, le corresponden a la Generalitat 2.500 millones de euros, ha detallado la administración autonómica.

Preguntada por las críticas de la ministra de Sanidad al Consell a raíz de los pagos a las farmacias, Merino ha subrayado que el Gobierno central "no aporta nada" a la Generalitat, sino los valencianos con sus impuestos.

Igualmente, ha defendido la política fiscal del Consell porque la Comunitat tiene el segundo mayor esfuerzo fiscal de España, es la más perjudicada por el sistema de financiación y sus ciudadanos viven una "doble injusticia" que la Generalitat intenta "aliviar". Además, ha indicado que se ha incrementado un 7,8% la recaudación, con 200 millones de euros más, por la "dinamización" de la economía.

Por su parte, Salvador Navarro ha reclamado directamente a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que "cuanto antes envíe algo que es de los valencianos", el FLA extraordinario, y le ha exigido "ser proactiva" en esta cuestión, ya que su no asignación es "un insulto a todos los valencianos".

Desde los sindicatos mayoritarios, tanto Tino Calero como Ana García han trasladado el "apoyo" a esta reivindicación que responde a una "necesidad de los valencianos", pero han puntualizado que no comparten la política fiscal de la Generalitat.

FINANCIACIÓN AUTONÓMICA

Asimismo, los sindicatos y la CEV han subrayado la necesidad de reformar el sistema de financiación autonómica, la condonación de la deuda relacionada con la infrafinanciación y la habilitación del fondo de nivelación transitorio.

Ana García ha reclamado que "los dos grandes partidos políticos, PP y PSOE, se pongan de acuerdo para que se ponga en marcha ese modelo de financiación tan necesario", y ha reconocido que "habrá discrepancias" en otros aspectos como la reforma fiscal, pero se debe lograr un consenso en estas tres "cuestiones básicas".

La consellera de Hacienda ha indicado que al Consell le "gustaría" que se reuniese la Plataforma per un Finançament Just como un "altavoz de los partidos políticos, sindicatos y patronal ante injusticias financieras" como el FLA.

No obstante, patronal y sindicatos han reiterado su rechazo a la convocatoria. Para Navarro, "el mejor instrumento para que hubiera acuerdo por unanimidad con el FLA hubiera sido Les Corts", y ha defendido que primero se pongan en contacto los síndics. Calero ha subrayado que sería "un espaldarazo muy importante" que todos los partidos se unieran para exigir el FLA extraordinario. Ana García ha agregado que la plataforma "nace para defender el modelo de financiación en su conjunto, no cuestiones puntuales", y que no se debe "instrumentalizar".

SITUACIÓN DE LA TESORERÍA

Durante la reunión, el Consell ha trasladado a los agentes sociales el déficit estructural de la Comunitat Valenciana por la infrafinanciación. La Generalitat ha afirmado que se ha reducido en casi 1.300 millones de euros en dos años el déficit, que se situó en 2.495 millones de euros a cierre de 2024.

La deuda de la Comunitat Valenciana alcanza los 60.332 millones de euros y la Generalitat ha incidido en que aproximadamente el 80% deriva directamente de la infrafinanciación acumulada, según los cálculos del Ivie. La Generalitat tendrá que destinar este año más de 1.143 millones de euros al pago de intereses, con un aumento entre 2023 y 2025 de 721 millones.

Respecto a la deuda comercial de la Generalitat, a fecha de 30 abril, esta rozaba los 1.767 millones de euros, de la que el 83% afecta a la sanidad pública, el 5% a los servicios sociales y otro 5% a educación.

PACTO POR LA PROSPERIDAD DESDE EL DIÁLOGO SOCIAL

Por otro lado, CCOO PV, UGT PV y la CEV han presentado al Consell un borrador de un Pacto Valenciano por la Prosperidad, la Inclusión y la Sostenibilidad, ,en el que trabajar en los próximos años desde el diálogo social, sobre cuestiones como la reindustrialización, la transformación digital y los servicios públicos.

En palabras de Salvador Navarro, se trataría de un acuerdo "que beneficia a los ciudadanos, trabajadores y empresas y ayuda a tener estabilidad para los próximos años en esta comunidad".

Calero ha añadido que "se ha trasladado la necesidad de volver a impulsar el diálogo social de la Comunitat Valenciana" para hacer frente al futuro "desde la unidad el objetivo común de construir una comunidad más fuerte, más próspera, con mejores servicis sociales y que atienda las necesidades de un futuro cambiante".

Ana García ha valorado el compromiso del Consell para "la reactivación de todas las mesas del diálogo social" y que se haya entregado a las organizaciones empresariales y sindicales un dossier con todas las ayudas puestas en marcha para la reconstrucción tras la dana.

La consellera de Hacienda ha subrayado el compromiso del Consell con el diálogo social y ha asegurado que no solo se valorará el pacto presentado, sino que se retomará "con todas las fuerzas y la buena intención" la Mesa del Diálogo Social.