El Consell traslada su "cariño, respeto y cercanía" a las víctimas del accidente de metro

El Consell guarda un minuto de silencio por las víctimas del accidente de metro - GVA

VALÈNCIA 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Consell, Miguel Barrachina, ha traslado este viernes el "cariño, respeto y cercanía" del gobierno valenciano "a las familias de los fallecidos y todos los heridos del terrible accidente" de Metrovalencia.

Así lo ha manifestado, al inicio de la rueda de prensa posterior al pleno del Consell, con motivo del 20 aniversario del accidente que costó la vida el 3 de julio de 2006 a 43 personas y causó heridas a otras 47.

Antes del pleno, el presidente de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, ha presidido un minuto de silencio en memoria de las víctimas. La concentración, realizada a las puertas del Palau de la Generalitat, ha contado también con la presencia del resto de miembros del Consell.

Por otro lado, durante esta jornada, ofrendas florales y paros en las estaciones de recordarán, veinte años después, a las víctimas del accidente en su 20 aniversario.