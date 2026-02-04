El conseller de Sanidad anuncia acciones legales por difamación contra Morant: "Es inadmisible"

Archivo - El conseller de Sanidad, Marciano Gómez, en imagen de archivo - JOSÉ CUÉLLAR/CORTS VALENCIANES - Archivo

VALÈNCIA 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Sanidad, Marciano Gómez, ha anunciado este miércoles que emprenderá acciones legales por atentado contra el honor, calumnias e injurias, contra la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, tras conocer unas declaraciones en las que la también secretaria general del PSPV ha reprochado al jefe del Consell, Juanfran Pérez Llorca, que sostenga "a un conseller que se está lucrando con la privatización de la sanidad pública en nuestra Comunitat Valenciana".

Gómez ha asegurado que acepta la crítica política, pero considera "inadmisible que una ministra del gobierno mienta y difame sin ningún tipo de pudor ni consecuencia", según han informado fuentes de su departamento. "Si tiene alguna prueba de lo que está diciendo, que vaya al juzgado. Como no la tiene, voy a ir yo", ha alertado.

"La desesperación de Diana Morant la lleva a mentir y difamar, que les aseguro que no es lo que esperamos los valencianos de una ministra. Lo que esperamos, por ejemplo, es que apoye a la sede valenciana de terapias avanzadas, que no lo hace; que financie investigaciones contra el cáncer sin que los investigadores tengan que recurrir a la iniciativa privada, que no lo hace; que controle el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas para que no se desvíe dinero público, que no lo hace. En definitiva, que ejerza de ministra y no de candidata", ha señalado el conseller.

Marciano Gómez ha lamentado que "lo único que ha venido hoy a ofrecer Diana Morant a los enfermos oncológicos valencianos es el insulto y la calumnia, lo que, en el Día Mundial contra el Cáncer, resulta todavía más deleznable e insultante", ha dicho en referencia a la reunión de Morant con distintas asociaciones vinculadas a la lucha contra el cáncer, tras la que la ministra ha hecho esas afirmaciones.