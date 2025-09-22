El Gobierno de Mazón a Iberdrola a las 19.37 del día de la dana: "Catarroja arrasado; Utiel arrasado; Requena drama"

VALÈNCIA 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Innovación, Industaria, Comercio y Turismo intercambió una serie de WhatsApps con el director de i-De Redes Eléctricas Inteligentes, la empresa de distribución eléctrica del grupo Iberdrola, el día de la dana del 29 de octubre, entre ellos, varios a las 19:37 horas en los que señala, sucesivamente: "Catarroja arrasado"; "Utiel arrasado" o "Requena drama".

Así consta en un Informe de las comunicaciones, notas e instrucciones mantenidas con el Gobierno de España, delegación del Gobierno de España en la Comunitat Valenciana y con la Conselleria de Innovación, Industria, Comercio y Turismo como consecuencia de la dana, emitido a solicitud de la Comisión de Investigación de Les Corts Valencianes sobre la riadas y la gestión realizada por parte de las administraciones.

En este informe, avanzado por eldiario.es y consultado por Europa Press, se recogen esas comunicaciones ordenadas de forma cronológica e incluyen listado de las conversaciones telefónicas salientes registradas en la centralita, las que han quedado registradas en el histórico de los móviles corporativos y de las que se tiene recuerdo por parte de las personas de la compañía, transcripción del contenido de los WhatsApps; pantallazos de los correos e imágenes de las cartas enviadas desde la mercantil, que omite todos los datos de carácter personal de personas ajenas a i-DE por la normativa de protección de datos.

En las comunicaciones con la Generalitat Valenciana, se incluyen las mantenidas con la Conselleria de Innovación, Industria, Comercio y Turismo y Sanidad. En el caso de los WhatsApps, el primero transcrito del 29 de octubre es a las 16.40 horas entre el director i-DE de Redes Eléctricas Inteligentes en la Región Este, Guillermo Raga, con la conselleria, y en la que señala que había llamado para trasladar que, debido a la caída de una línea de 132kV cerca de la ST Catadau, "han disparado 4 circuitos de 220kV y 2 circuitos de 400kV, lo que ha provocado grandes oscilaciones en la red".

"Tenemos sin servicio en total 3 subestaciones por la zona (Catadau, Carlet y Alginet)"; "Ahora mismo controlado pero en precario todo el suministro de Cullera, Gandia..."; "Esperemos poder aguantar", traslada en los mensajes.

A partir de las 19.37, se transcriben unos mensajes de la persona interlocutora en la Conselleria: "La Eliana"; "Catarroja arrasado"; "Utiel arrasado"; "Requena drama"; "Vaya tela"; "Me vas diciendo por favor", a lo que el responsable de la empresa eléctrica contesta "Si, si". "Ahora te paso la nota".

Desde la Conselleria le indican que tienen a la consellera "al corriente" --entonces era Nuria Montes--. Raga señala que a esa hora, las 19.38, lleva "30 minutos parado en la Pista de Silla" y su interlocutor le pide que tenga cuidado: "Las noticias son alarmantes".

A las 20.06, la distribuidora de Iberdrola le traslada una información de que se están inundando más subestaciones "ya son 80.000 personas sin suministro". Dos minutos después, desde la Conselleria le comunican que están "muy pendiente de lo que me digas para informar a la consellera y al presidente".

A las 20.26, Raga le comunica que van a celebrar un seguimiento de la emergencia, pero le adelanta "que el número de clientes afectados sin suministro suman ya casi 125.000". "Vamos a ver qué podemos reparar sin tener que desplazarnos mucho y lo demás lo dejaremos para mañana por la mañana por no correr riesgos", añade.

155.000 CLIENTES AFECTADOS

Esa misma noche hay dos informaciones sobre la situación del suministro eléctrico que la empresa traslada a la conselleria con datos de afectados: a las 21.35 horas y a las 23.43, el último, el mensaje que la consejera delegada ha enviado a la Secretaria de Estado de Energía porque están en contacto con el Gobierno central. la actualización de los datos el 30 de octubre a las 11.03 horas cifraba en 155.000 los clientes afectados en el suministro en la provincia.

Por lo que respecta a las comunicaciones con el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, la conselera delegada de la compañía, Eva Mancera, realizó una llamada a las 18.23 horas, y hay en ese mismo día una conversación de WhatsApp que empieza a las 23.33 horas, en la que traslada que la situación es "bastante similar" a la reportada a las 22.00, con una remisión de lluvias pero aumentando el número de clientes afectados al seguir subiendo el nivel de agua.

"Entiendo que estos corresponde a que está llegando hacia la costa la avenida generada por la lluvia en los municipios de interior", señala y apunta que a esa hora son 172.000 clientes afectados de tras áreas principales: Catadau y municipios limítrofes; Utiel, Buñol y zona de l'Horta Sur. "El problema es que es imposible acceder a ninguna de estas áreas siquiera para hacer una evaluación de los daños".