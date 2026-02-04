La Conselleria de Sanidad inicia los trámites para ampliar el Hospital de Torrevieja

El conseller de Sanidad, Marciano Gómez (c), durante la reunión con el alcalde de Torrevieja (Alicante), Eduardo Dolón (i) - GVA

ALICANTE, 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Sanidad ha iniciado los trámites para la ampliación del Hospital de Torrevieja (Alicante). La administración autonómica sostiene que será "un proyecto de gran envergadura que permitirá ampliar la capacidad asistencial del centro y cubrir la actual demanda asistencial".

En este sentido, el conseller de Sanidad, Marciano Gómez, y el alcalde del municipio, Eduardo Dolón, han mantenido este miércoles una reunión en la que se ha acordado la cesión de una parcela de 12.000 metros cuadrados (m2) por parte del Ayuntamiento para llevar a cabo la ampliación. Dicha parcela está anexa al hospital y en dirección a la costa.

"Somos consientes del crecimiento demográfico en Torrevieja, así como del aumento de edad de la población y de las necesidades asistenciales de los ciudadanos de este municipio. Por ello, con esta ampliación, lo que pretendemos es cubrir esas necesidades asistenciales y garantizar a la población de Torrevieja los mejores recursos sanitarios", ha afirmado Gómez.

En declaraciones a la prensa, el conseller ha recalcado que desde la Conselleria de Sanidad "ya" se está trabajando "en el plan funcional de lo que será el proyecto de ampliación del Hospital de Torrevieja".

"De hecho, la previsión es que antes del próximo verano presentemos ese plan funcional en el que irán recogidos los servicios asistenciales, camas, quirófanos y todos los recursos con los que contará el centro tras la ampliación, así como la inversión", ha detallado.

CONSULTAS EXTERNAS

Por otra parte, ante la "urgencia y necesidad" de ampliar la capacidad asistencial del Hospital de Torrevieja, la Conselleria de Sanidad ha recordado que ya licitó el pasado mes de enero por valor de 3,7 millones de euros el expediente de contratación para llevar a cabo una ampliación modular para Consultas Externas y Rehabilitación, así como la ampliación de la zona de Hemodiálisis. Las nuevas Consultas Externas entrarán en funcionamiento en septiembre de este año, según ha señalado la Generalitat en un comunicado.

Además, el área de Rehabilitación se dotará de un gimnasio más amplio, así como consultas para los fisioterapeutas y rehabilitadores. Igualmente, el servicio de Hemodiálisis aumentará en ocho puestos y estará en marcha a finales de año o inicio del próximo.

Según ha subrayado Gómez, este sistema de módulos "permite ganar capacidad asistencial en el hospital, ya que el traslado de determinados servicios liberará espacios en el actual centro", y "permitirá disponer de diez camas más al sacar de la segunda planta la Rehabilitación".

"EN VARIAS FASES"

La extensión de la parcela que cederá el Ayuntamiento de Torrevieja va a permitir abordar la ampliación "en varias fases". De hecho, en primer lugar, se ubicarán allí los sistemas modulares para la ampliación urgente de los servicios citados. Posteriormente, se pondrá en marcha en estos terrenos "la ampliación estructural del centro que contempla la construcción de nuevos edificios", según la Conselleria.

"Somos conscientes del crecimiento de población en este departamento de salud, por lo que debemos planificar no solo a corto plazo, sino también a futuro. Por ello, se reservará terreno para poder ampliar en caso de que sea necesario, bien por necesidad de ampliar la cartera de servicios o por el crecimiento demográfico", ha zanjado Gómez.