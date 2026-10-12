El Consorcio de Aguas Marina Baixa garantiza el abastecimiento a la comarca tras un incendio en la subestación del Algar

Instalaciones del Consorcio de Aguas de la Marina Baixa - CONSORCIO DE AGUAS DE LA MARINA BAIXA

ALICANTE, 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Consorcio de Aguas de la Marina Baixa informa de que "garantiza" el abastecimiento de agua potable en los municipios de la zona tras al siniestro registrado esta pasada noche cuando, alrededor de las 01.45 horas, se ha registrado un incendio en un transformador de la subestación eléctrica del Algar, desde donde se abastece de agua a toda esta comarca alicantina.

Según explica el organismo en un comunicado, el transformador de 10 MW de dicha subestación ha sufrido "graves daños" después de incendiarse, lo que ha afectado también a instalaciones anexas. Por suerte, enfatiza, "no ha habido daños personales y se están evaluando los daños materiales, que son importantes, así como sus consecuencias para el conjunto de la comarca".

Por las características especiales de este equipo de grandes dimensiones, el Consorcio informa de que la opción "más rápida" es su sustitución por otro equipo de iguales características, que se encuentra en reserva. No obstante, advierte, se deben realizar trabajos especiales de acoplamiento y reposición de cableados anexos afectados y se estima una parada mínima de cinco días.

La otra opción es la reposición del transformador actual, actuación que se prevé requiere de un plazo mínimo de dos meses para su completa resolución. También es una opción en la que, en cualquier caso, desde el Consorcio afirman que ya se está trabajando de forma paralela.

El organismo, en cualquier caso, ha trasladado "un mensaje de tranquilidad a los municipios y a la población que recibe agua potable a través de este sistema" y reitera que "el abastecimiento está garantizado a pesar de este lamentable incidente".