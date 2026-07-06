El Consorcio de Bomberos de Valencia refuerza su dispositivo ante la ola de calor y el riesgo extremo de incendios

Bomberos del Consorcio de Valencia - CPBV

VALÈNCIA 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia ha activado este lunes su Procedimiento de Refuerzo por Situaciones Meteorológicas Adversas ante la ola de calor que afecta a la provincia de Valencia y al conjunto de la Comunitat Valenciana y que coincide con un escenario de riesgo extremo de incendios forestales.

La medida, prevista inicialmente hasta el miércoles 8 de julio, podrá ampliarse en función de la evolución meteorológica y del nivel de riesgo de incendios. El objetivo es reforzar la capacidad de respuesta del dispositivo provincial en unos días "especialmente sensibles", marcados por temperaturas muy elevadas, baja humedad y un importante estrés hídrico de la vegetación, según ha detallado el cuerpo provincial en un comunicado.

El operativo ordinario de los bomberos de la Diputació de València, formado por 175 personas, se incrementa con 70 efectivos adicionales dirigidos específicamente a reforzar el dispositivo antiincendios. Este refuerzo incluye una dotación de bomberos más por cada parque principal, la activación de diez BRIFO, más personal en la sala del Centro de Comunicaciones y Control, más efectivos en la escala de mando y en la unidad forestal, así como presencialidad de bomberos voluntarios en sus parques.

Desde el Consorcio se recuerda la importancia de extremar las medidas de prevención y evitar cualquier conducta que pueda originar un incendio. Entre otras recomendaciones, se pide no encender fuego en zonas próximas a vegetación, no utilizar maquinaria o herramientas que puedan generar chispas, no lanzar pirotecnia, no arrojar colillas ni residuos al entorno natural y respetar en todo momento las prohibiciones y restricciones establecidas por las autoridades competentes.

También recomienda evitar actividades de riesgo en las horas centrales del día, mantenerse informado a través de los canales oficiales y llamar inmediatamente al 112 ante cualquier columna de humo o indicio de incendio.

El presidente del Consorcio y diputado de Medio Ambiente, Avelino Mascarell, ha destacado que el cuerpo "se anticipa a un episodio de especial complejidad para estar preparado ante cualquier emergencia y reducir al máximo los tiempos de respuesta". "La prevención es ahora mismo tan importante como la intervención, porque en las condiciones actuales cualquier chispa puede convertirse en un incendio de rápida propagación", ha señalado.

El responsable provincial ha insistido en que "venimos de varios días de temperaturas intensas y de meses sin lluvias relevantes generalizadas en la provincia, lo que ha dejado a la vegetación en una situación de elevado estrés hídrico". Por eso, ha pedido a la ciudadanía "máxima prudencia y colaboración, especialmente en las zonas forestales y de interfaz urbano-forestal".

INCENDIO DE SONEJA

Además del refuerzo activado en la provincia de Valencia, el Consorcio Provincial de Bomberos mantiene efectivos movilizados en apoyo al Consorcio de Castellón en el incendio forestal declarado este domingo entre Soneja y Azuébar, que ha requerido la intervención de un amplio dispositivo de emergencias.

Los bomberos de la Diputació se incorporaron el domingo con el envío de cuatro medios aéreos y cinco unidades de bomberos forestales, además de un Coordinador y dos brigadas forestales. Este lunes, el dispositivo desplazado está integrado por un medio aéreo, un oficial, un coordinador forestal, tres brigadas BRIFO, y dos unidades de bomberos forestales.

Esta colaboración, han apuntado desde el Consorcio, se enmarca en "los mecanismos habituales de coordinación entre servicios de emergencias ante incendios forestales de especial complejidad, especialmente en contextos meteorológicos marcados por las altas temperaturas y la baja humedad, por el elevado riesgo de propagación que suponen".