El consorcio europeo Seimed liderado por Ivace+i presta en su primer año más de 700 servicios especializados a pymes - GVA

VALÈNCIA, 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Instituto Valenciano de Competitividad e Innovación (Ivace+i) coordina en la Comunitat Valenciana el consorcio europeo Seimed, "la mayor red de apoyo a las pymes", impulsada por la Comisión Europea que ha prestado durante el primer año del nuevo período (2025-2028) un total de 711 servicios especializados a pymes innovadoras.

Así se ha puesto de manifiesto en la reunión anual de seguimiento del consorcio celebrada en València, que ha servido para hacer balance de este primer ejercicio, en el que Seimed se ha consolidado como uno de los principales instrumentos europeos de apoyo a la competitividad, la innovación y la internacionalización de las pymes.

La directora general de Emprendimiento e Internacionalización, Mónica Payá, ha destacado que las pequeñas y medianas empresas necesitan cada vez más un acompañamiento especializado para afrontar un entorno económico y tecnológico en constante transformación.

"Seimed --ha añadido-- representa precisamente ese modelo de apoyo cercano, altamente especializado y conectado con Europa, capaz de transformar oportunidades europeas en resultados concretos para nuestras empresas".

Para Mónica Payá, los resultados obtenidos durante este primer año reflejan el valor del trabajo conjunto desarrollado por todas las entidades del consorcio.

En esta línea, ha destacado que el objetivo de la Conselleria de Industria y de Ivace+i es "seguir reforzando la competitividad de las pymes mediante servicios de alto valor añadido que les permitan innovar, acceder a nuevos mercados, incorporar nuevas tecnologías y aprovechar las oportunidades que ofrece la Unión Europea en ámbitos estratégicos para el futuro de nuestra economía".

Desde la Generalitat recalcan que "el liderazgo de Ivace+i al frente del consorcio permite a las empresas formar parte de una red presente en más de 50 países a través de cerca de 600 organizaciones y disponer de una puerta de entrada directa a nuevos mercados, socios tecnológicos y comerciales, programas europeos de financiación y herramientas para mejorar su competitividad".

MÁS DE 100 "CASOS DE ÉXITO"

Los 711 servicios prestados durante estos primeros doce meses por SEIMED abarcan ámbitos estratégicos como la internacionalización, la innovación, la transferencia de tecnología, la digitalización, la sostenibilidad, el acceso a financiación europea y privada, el cumplimiento normativo, la resiliencia empresarial y la aceleración de startups y empresas innovadoras.

De estos servicios, 308 han correspondido a asesoramientos avanzados y altamente personalizados, desarrollados mediante itinerarios de acompañamiento adaptados a las necesidades concretas de cada empresa.

Este trabajo ha permitido alcanzar 103 casos de éxito, materializados en resultados tangibles como acuerdos de distribución comercial internacional, acuerdos de cooperación tecnológica, participación de pymes en proyectos europeos de I+D+i, acceso a financiación pública y privada, mejora de procesos de innovación, incorporación de nuevas tecnologías y definición de estrategias de crecimiento e internacionalización.

Bajo la coordinación de Ivace+i, el consorcio está integrado, en la Comunitat Valenciana, por la Red de Institutos Tecnológicos de la Comunitat Valenciana (REDIT), el CEEI de Valencia, el CEEI de Castellón, la Universitat d'Alacant, las Cámaras de Comercio de Valencia, Alicante y Castellón, el Consejo de Cámaras de Comercio de la Comunitat Valenciana, la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV) , la Fundación Comunidad Valenciana-Región Europea. Asimismo, también está integrado en SEIMED el Instituto de Fomento de la Región de Murcia (INFO).

La reunión del consorcio ha servido para revisar los principales indicadores alcanzados durante este primer ejercicio y coordinar las actuaciones previstas para los próximos meses, con el compromiso de ofrecer un acompañamiento cada vez más especializado, personalizado y alineado con las prioridades industriales y de innovación de la Unión Europea.