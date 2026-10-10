El Consorcio Provincial de Bomberos de Castellón aprueba el presupuesto para 2027 que asciende a 29,7 millones de euros

Parque Plana Alta - DIPUTACIÓN

CASTELLÓ, 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Consorcio Provincial de Bomberos de Castellón ha aprobado el presupuesto para 2027 que asciende a 29,7 millones de euros. La Asamblea General del Consorcio Provincial de Bomberos ha dado luz verde esta semana al presupuesto para el próximo ejercicio; unas cuentas que se articulan principalmente en torno a tres grandes áreas y que son personal, bienes y servicios e inversiones, según ha informado la corporación provincial en un comunicado.

Por un lado, la partida destinada a personal alcanza los 19,71 millones de euros, y "en ella se incluyen las gratificaciones, la carrera profesional, el complemento específico y las cotizaciones a la Seguridad Social", ha explicado el diputado responsable del área, David Vicente.

Junto al capítulo de gastos de personal, la partida de bienes y servicios alcanza los 7,33 millones de euros. Entre los principales conceptos que concentran este aumento se encuentran los trabajos forestales, el material de transporte, el mantenimiento, los suministros, la protección civil y los seguros, "elementos fundamentales para garantizar el funcionamiento y la operatividad de los servicios de emergencia", ha indicado el diputado provincial.

En cuanto al capítulo de inversiones, el presupuesto de 2027 del Consorcio Provincial de Bomberos contempla una partida destinada a material de transporte alcanzando 1.357.257 euros, así como la partida presupuestaria reservada al nuevo parque de bomberos Plana Alta en Oropesa del Mar, cuya inversión para 2027 asciende a 779.906,04 euros.

Asimismo, el apartado de inversiones incluyen inversiones destinadas a equipos para procesos de información, además de partidas para maquinaria, instalaciones y utillaje.