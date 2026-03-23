Constituida la comisión municipal de las VPP de Alicante: los grupos plantean la comparecencia de la exedil de Urbanismo

Sesión constitutiva de la comisión del Ayuntamiento de Alicante sobre las viviendas de protección pública (VPP) - EUROPA PRESS

ALICANTE, 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Alicante ha constituido formalmente este lunes la comisión no permanente o específica del pleno tras la polémica de las viviendas de protección pública (VPP) en el residencial Les Naus, de Playa de San Juan, y cuyas adjudicaciones ya está investigando una jueza. Entre las propuestas de comparecencias que han realizado los diferentes grupos políticos municipales están la de Rocío Gómez, exconcejala de Urbanismo y quien, además, es adjudicataria de un piso en este complejo. También las de funcionarios y de responsables de la cooperativa de estos inmuebles.

En concreto, el vicealcalde de la ciudad, Manuel Villar (PP), quien además es presidente de este órgano, ha detallado que los 'populares', que están en el equipo de gobierno, plantean que comparezcan, entre otros, la exedil Gómez, el alcalde Luis Barcala y la exdirectora general y jefa de Contratación, María Pérez-Hickman, con familiares entre los beneficiarios de estos inmuebles.

Los 'populares' también han planteado las comparecencias del concejal presidente del Patronato Municipal de la Vivienda, Carlos de Juan, y de la edil responsable de Patrimonio, Nayma Beldjilali, así como las de varios funcionarios.