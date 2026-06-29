Las constructoras cifran en 28.749 millones la inversión en infraestructuras que necesita la Comunitat Valenciana

Foro Territorial 'Infraestructuras clave para el desarrollo de la Comunidad Valenciana', organizado por SEOPAN - EUROPA PRESS

VALÈNCIA 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Comunitat Valenciana necesita una inversión de 28.749 millones de euros para acometer nuevas infraestructuras y adaptar las existentes en la próxima década, según los datos presentados este lunes por la Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de Infraestructuras (SEOPAN).

La asociación ha celebrado en València el Foro Territorial 'Infraestructuras clave para el desarrollo de la Comunidad Valenciana', en el que han participado el presidente de SEOPAN, Julián Núñez; el vicepresidente tercero de la Generalitat y conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación, Vicente Martínez Mus, y la comisionada especial del Gobierno para la reconstrucción y reparación de los daños provocados por la dana, Zulima Pérez i Seguí, entre otros representantes públicos y empresariales.

Según las empresas constructoras, la Comunitat Valenciana necesita en la próxima década 19.055 millones de euros en nuevas infraestructuras y adaptación de las existentes y 9.694 millones de euros en la conservación y mantenimiento de infraestructuras viarias e hidráulicas.

Los 19.055 millones de euros de obra nueva y adaptación se desglosan en 10.179 millones en infraestructuras hidráulicas, 7.926 millones en transporte, 509 millones en medioambiente y 441 millones de euros en equipamiento público de salud.

NUEVAS INFRAESTRUCTURAS HIDRÁULICAS

Así, según las empresas constructoras, las infraestructuras hidráulicas constituyen la partida más amplia de creación de infraestructura y adaptación (10.179 millones de euros) con 338 millones en monitorización del ciclo del agua y PERTE de digitalización, 1.118 millones en adaptación al cambio climático -- desalación y reutilización--, y 3.652 millones de euros para el ciclo urbano del agua.

La asociación empresarial reclama que se precisan 279 millones de euros en gestión del Dominio Público Hidráulico, 2.839 millones de euros en infraestructuras de prevención del riesgo de inundación, 1.465 millones de euros en sistemas de drenaje sostenible, tanques de tormenta y prevención del riesgo de inundación fluvial, 243 millones de euros vinculados a un Acuerdo Nacional del Agua y 245 millones de euros en creación de infraestructura verde.

En nuevas infraestructuras de transporte (7.926 millones de euros) destacan 2.105 millones de euros con 77 km en cierres de autovías y circunvalaciones, 39 km en ampliaciones de capacidad de autovías existentes y 148 km de carreteras 2+1 en vías convencionales existentes.

Los datos de SEOPAN incluyen, asimismo, 164 electrolineras con 1.108 puntos de recarga de velocidad ultrarrápida en vías de gran capacidad y convencionales para garantizar la movilidad eléctrica interurbana, inversiones en medidas de transición ecológica, de digitalización -conectividad 5G en la red de autovías- de seguridad para usuarios vulnerables - peatones y ciclistas- y actuaciones en 9 tramos de concentración de accidentes.

INVERSIONES FERROVIARIAS Y PORTUARIAS

En nuevas inversiones ferroviarias destacan 1.614 millones de euros en AVE (conexión Valencia-Castellón y el canal de acceso) y 1.612 millones de euros en cercanías (Eje pasante Norte-Sur de la Red Ferroviaria de Valencia, entre otras,) metro y tranvías, y 75 millones de euros en conexiones ferroportuarias y autopistas ferroviarias.

Además, se añaden las portuarias y aeroportuarias con 1.250 millones de euros y 1.270 millones de euros de inversión, respectivamente, según la planificación portuaria 2025-2029 y en el DORA 2027-2031.

La creación y adaptación de infraestructuras de medioambiente representan 509 millones de euros, de los que 284 millones de euros son actuaciones de neutralidad energética de desaladoras y depuradoras existentes.

Se incluyen, además, 441 millones de euros en ampliaciones de la capacidad hospitalaria para reducir a cero las listas de espera, con 864 nuevas camas hospitalarias.

En este sentido, la asociación añade que la licitación pública de infraestructuras hidráulicas y de transporte en la última década en la Comunitat Valenciana, de 8.804 millones de euros, representa el 46,2% de las necesidades de inversión identificadas durante la próxima década.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

Por otro lado, se identifican 9.694 millones de euros de inversión en conservación y mantenimiento de infraestructuras durante la próxima década con 3.394 millones de euros en conservación de carreteras, que incluyen 482 millones de euros de inversiones de reposición y puesta a cero según datos de la Asociación Española de la Carretera, AEC.

A ello se suman 6.300 millones de euros en conservación de infraestructura hidráulica, con 871 millones de euros en regadíos y acuíferos, 3.591 millones de euros en renovación de redes urbanas de saneamiento y suministro, 392 millones de euros para restauración y conservación del Dominio Público Hidráulico, 598 millones de euros para mantenimiento y conservación de infraestructuras, 87 millones de euros para la conservación de cauces y litoral y 762 millones de euros para la adecuación de presas existentes y mejora de la seguridad.

Los empresarios consideran que la Comunitat Valenciana tiene un buen nivel de cobertura del umbral óptimo de conservación de carreteras, con más del 80% del objetivo cumplido. No obstante, han defendido que se debe incrementar en 50 millones de euros/año la inversión en conservación anual actual, hasta 291 millones de euros/año durante la próxima década.

Además, SEOPAN ha reclamado modernizar la contratación pública para garantizar presupuestos y plazos de las nuevas inversiones y, en financiación, la implantación de un sistema de tarificación viaria para resolver el déficit de inversión y la utilización de convenios de gestión con el Estado y modelos concesionales para la ejecución de infraestructuras hidráulicas.

"INFRAFINANCIACIÓN"

SEOPAN ha apuntado que, tras la aprobación de la Ley de Desindexación en 2025, las concesiones de obra representan apenas el 1,4% de la licitación pública nacional "sin apenas" concesiones de obras licitadas en la Comunitat Valenciana (con tan solo una concesión licitada el año pasado de 3,3 millones de euros de valor estimado del contrato).

"Es momento de pasar de una etapa de infrafinanciación en nuestro país a una apuesta firme por la inversión y la colaboración público-privada". El presidente de SEOPAN, Julián Núñez, ha indicado que la Comunitat Valenciana "no puede permitirse seguir esperando: sus infraestructuras prioritarias son clave para su competitividad y su desarrollo y no admiten más demoras".