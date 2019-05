Consum aumenta sus ventas un 8,45% hasta los 2.731 millones y gana 52,2 millones, un 1% más que en 2017

Actualizado 07/05/2019 13:39:35 CET

Triplica la venta online de 7,5 a 20 millones, abre la puerta ajustar precios de este modelo, y no descarta comprar tiendas de otras marcas

VALÈNCIA, 7 (EUROPA PRESS)

La cooperativa de supermercados Consum aumentó sus ventas un 8,45% en 2018 hasta alcanzar los 2.731,6 millones de euros, con lo que obtuvo un beneficio "moderado" de 52,2 millones, un 1% más que el ejercicio anterior, tras acometer una inversión de 149,3 millones (+30%) para abrir 40 nuevos supermercados --14 propios y 26 franquicias Charter--, realizar 23 reformas y 15 ampliaciones, adecuar las instalaciones logísticas de Silla y Quart de Poblet, crear 999 puestos de trabajo, y desarrollar en innovación y digitalización, un aspecto en el que ha subido la inversión un 52% hasta 15,1 millones.

Así lo ha anunciado este martes el director general de Consum, Juan Luis Durich, durante la presentación de resultados de 2018, un ejercicio que considera "muy positivo" y en el que ha destacado que la venta online se ha "triplicado" pasando de vender 7,5 millones a 20 millones de euros. Aún así, la cuenta en todavía es "deficitaria", dado que "es entre un 5 y 6% más cara que el autoservicio del cliente", ha puntualizado.

En la actualidad, ha dicho, "no hay ninguna organización en el sector de la Alimentación cuyas ventas online superen el 2% del total, aunque "con el tiempo irá creciendo", ha augurado, y entonces, habrá que "tomar medidas". "Si no aparecen nuevas técnicas, habrá que cobrar" para hacer frente a sus costes, que son mayores que el autoservicio. "El día que sea mucho más importante habrá que ajustar los precios", ha avisado. "Está clarísimo, o lo paga uno o lo paga otro".

En cuanto la creación de empleo, la cooperativa valenciana aumentó su plantilla en 999 trabajadores hasta sumar un total 15.363, de los cuales el 72% son mujeres, y subió los salarios un 1,5%, siendo los ingresos medios de 1.531 euros mensaules brutos. El 95.5% de la plantilla son socios de la cooperativa y se repartieron unos beneficios de 28,4 millones (2.092 euros por socio). Además, la actividad de Consum generó 35.700 empleos indirectos.

PREVISIÓN 2019: 44 APERTURAS, 42 REFORMAS Y 20 AMPLIACIONES

Respecto al número de supermercados, Consum cerró 2018 con una red de 730 establecimientos, 447 propios y 283 Charter, ubicados en la Comunitat Valenciana, Cataluña, Castilla-La Mancha, Murcia, Andalucía y Aragón y en 2019 prevé abrir 44 supermercados más, 15 propios y 29 Charter: 12 en Cataluña, 9 en Castilla-La Mancha, tres en Andalucía, dos en Murcia, dos en Aragón y 16 en Comunitat Valenciana --entre ellos el que se ubicará en emblemático espacio del Arena Auditorium y que abrirá sus puertas en el segundo semestre de este año--.

También este año prevén 42 reformas más y 20 ampliaciones de supermercados. Y es que por el momento, la cooperativa valenciana está "más centrada" en ampliar su presencia en aquellas regiones en las que ya está implantada que en abrir nuevos mercados, ha apuntado Durich. Además, Consum espera subir en ventas y beneficios alrededor de un 5% en 2019.

Consum cuenta con más de 15.100 referencias, el 88% marcas líderes, y en 2018 ha ampliado sus productos ecológicos y su marca Consum ECO hasta tener 212 referencias. Dentro de su compromiso con la economía local: el 99% de sus compras las hace a proveedores nacionales y el 66% a proveedores de las CCAA en las que está presente. Además, en 2018 ha reducido el plazo de pago a estos proveedores en un día, situándose en 42 días.

"100% ECOEFICIENTES"

Las inversiones medioambientales de Consum alcanzaron los 10,9 millones de euros en 2018. Su huella de carbono se ha reducido un 21,6% desde 2015, fruto de la incorporación de gases refrigerantes de temperatura negativa, alimentada con CO2 en las nuevas aperturas y supermercados ecoeficientes. Es la única empresa de distribución con verificación externa de su huella de carbono y certificación y registro por el Ministerio de Agricultura. Actualmente, "el 100% de los supermercados Consum son ecoeficientes", ha subrayado el director general.

A esta reducción de la huella de carbono también han contribuido los proyectos logísticos TEO y Nodriza, rebajando en 5,3 millones los kilómetros realizados en 2018, así como la inversión en vehículos ecoeficientes (a gas y motor Euro6) hasta 251 unidades. Desde la implantación del Plan de Ahorro y Eficiencia Energética en 2007, Consum ha ahorrado más 18 millones de euros, evitando la emisión de 40.000 toneladas de CO2.

En 2018 ha mejorado el Proyecto Vertido Cero valorizando el 100% de los residuos de envases, contenedores y paletas reutilizables que proceden de las plataformas y supermercados y, por primera vez, ha valorizado el producto orgánico y el combustible sólido recuperado (CSR) de las plataformas.

Consum continua con su apuesta por la "reducción progresiva" de los plásticos y su sustitución por materiales reciclados y reciclables con menor impacto ambiental. En 2018 ha incorporado bolsas de compra de papel reciclado en todos los supermercados Consum y Charter, fabricadas con un 30% de papel reciclado y un 70% de papel con certificado FSC de bosques sostenibles.

Actualmente, la Cooperativa ha sustituido sus bolsas de plástico porta-compra convencionales por otras hechas con más de un 70% de material reciclado, con las que espera ahorrar 873 toneladas de plástico al año. También trabaja en una nueva bolsa que sustituya a la de rafia, de plástico 100% reciclado, de fabricación nacional.

A la vez, está eliminando progresivamente los vasos, platos, cubiertos y pajitas de plástico de un solo uso, sustituyéndolos por otros compostables, biodegradables y/o reutilizables. Esto supondrá que Consum dejará de poner en el mercado unas 344 toneladas de plástico al año.

"Hoy en día el mundo sin plásticos es imposible", ha admitido Durich. "Tenemos que ir cambiándolo entre todos poco a poco", pero "desde luego el de monouso tenemos que eliminarlo progresivamente", ha defendido. En sus productos, Consum prevé eliminar el plástico, lo que todavía no puede decir es ni cuanto costará ni el tiempo que le llevará hacerlo, ha señalado. En todo caso, empezará por su marca propia, y a su vez, presionará al resto de proveedores para encontrar soluciones, ha explicado Durich.

NO SE CIERRA A COMPRAR TIENDAS SUELTAS DE OTRAS MARCAS

El director general de Consum, Juan Luis Durich, se ha mostrado "abierto siempre" a que aparezca alguna operación "interesante" para la cooperativa y ha señalado que no se cierran a la compra de un grupo de tiendas de otra marca, pero "en estos momentos, como operación global no", ha puntualizado.

Durich se ha pronunciado en estos términos al ser preguntado por si se plantea para 2019 alguna operación corporativa, como podría ser la adquisición de la cadena de supermercados Dia. Según ha dicho, Coshum tiene un modelo de tiendas muy definido y a la hora de tomar una decisión de esas características pide que "el porcentaje de adecuación a nuestro modelo sea importante, lo que dificulta muchísimo que nos cuadren operaciones".

"No es que estemos cerrados", ha continuado, "pero cada vez se hace más difícil" en un entorno en el que además el sector es "más exigente" y "la competencia no deja mucho espacio para perder el tiempo, el sector está más tensionado y competitivamente tienes menos tiempo para adaptar las cosas. No puedes comprar cosas que se vayan mucho de tu modelo", ha concluido.