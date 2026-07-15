Consum impulsa la campaña de melón y sandía con 24.000 toneladas de producto 100% nacional y un incremento del 10% - CONSUM

VALÈNCIA 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

Consum prevé comercializar cerca de 24.000 toneladas de melón y sandía durante la campaña de 2026, un 10% más que el año anterior. En concreto, la cooperativa pondrá a disposición de sus clientes 15.100 toneladas de sandía y 8.885 toneladas de melón, "reafirmando su apuesta por el producto nacional y de proximidad", ha informado la entidad en un comunicado.

Toda la campaña se cubre exclusivamente con producto de origen nacional, procedente de las principales zonas productoras españolas, han apuntado.

El suministro sigue la evolución natural de las distintas áreas de cultivo. Se inicia con las cosechas de Andalucía, Región de Murcia, Comunitat Valenciana y Cataluña y finaliza con las de Castilla-La Mancha, "garantizando así el abastecimiento continuado de producto", han explicado.

La campaña de melón y sandía comenzó a finales de mayo con las variedades más tempranas y se prolongará previsiblemente hasta el mes de septiembre. La oferta incluye las variedades de melón Piel de Sapo y Galia, así como sandía Negra, Rayada y Fashion, seleccionadas por su calidad, sabor y aceptación entre los consumidores.

Consum colabora con sus proveedores en la planificación y proyección de las cosechas, ajustando calendarios y desarrollos varietales para optimizar la duración de las campañas nacionales, siempre con el objetivo de garantizar la calidad del producto.

Asimismo, la cooperativa mantiene su compromiso con una producción "sostenible y respetuosa" con el entorno, trabajando junto a los agricultores desde las fases iniciales de cultivo para obtener cosechas de alta calidad, han recordado.