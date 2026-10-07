Consum invertirá 100 millones en una nueva plataforma de frescos, refrigerados y congelados en Zona Franca de Barcelona

Nueva plataforma de Consum - CONSUM

VALÈNCIA 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

Consum invertirá 100 millones de euros en la construcción de una nueva plataforma logística de 50.000 metros cuadrados que se destinará a frescos, refrigerados y congelados y que le permitirá "reforzar" su capacidad logística en Cataluña.

La cooperativa valenciana ha firmado con el Consorci de la Zona Franca de Barcelona y la Vidriería Rovira la sucesión en el arrendamiento de la parcela de 80.000 m2 que ocupaba la antigua fábrica de botellas de Damm, según ha informado en un comunicado.

Consum, que dispone del espacio durante los próximos treinta años prorrogable a cincuenta, prevé iniciar las obras para adaptar el espacio a las necesidades de la plataforma logística a finales de 2027.

El inicio de la actividad se prevé para finales de 2029 y, durante sus primeros cinco años de actividad, Consum creará 150 puestos de trabajo, con prioridad a los trabajadores de la Vidriería Rovira.

Consum consolida con esta nueva plataforma la ampliación de su capacidad logística en Cataluña, con el fin de "dar respuesta a la creciente y consolidada red de tiendas de la cooperativa en esta comunidad autónoma, así como garantizar un servicio cada vez más eficiente".

Actualmente, la cooperativa cuenta con dos plataformas logísticas en la provincia de Barcelona, desde las cuales abastece a toda su red de tiendas en el territorio catalán, una de ellas de 42.000 m2 ubicada también en la Zona Franca y otra en el Prat de Llobregat, con 11.800 m2.

Consum tiene previsto abrir en este ejercicio siete tiendas propias, dos de las cuales ya están operativas en las localidades de Vilanova i la Geltrú y Viladecans. En los próximos meses abrirá centros en Terrassa (dos), Barcelona (Mercado de la Abaceria Central), Badia del Vallés y Balaguer, así como 13 nuevas franquicias Charter.