Consum sube el salario un 2,9% a toda su plantilla, más de 23.000 trabajadores

VALÈNCIA 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

Consum subirá el salario un 2,9% a toda su plantilla, según ha aprobado la Cooperativa, una medida que comenzará a aplicarse a partir de la nómina del mes de febrero y que afecta al 100% de los trabajadores, más de 23.000 personas. El incremento representa una inversión de más de 22 millones de euros.

Además, y como medida de solidaridad retributiva, la Cooperativa ha decidido aplicar un incremento adicional al personal operativo. Con este aumento complementario, la subida salarial supondrá un incremento del 3,44% y supone un aumento mínimo por socio trabajador de 643 euros brutos al año, situándose el salario mínimo de acceso a la cooperativa del personal socio en 19.318 euros brutos anuales. Con esta mejora, toda la plantilla de Consum acumula un incremento salarial del 20% en los últimos cuatro años.

En 2022 la Cooperativa aplicó una subida de un 9%, la más significativa de los últimos 20 años, y en 2023 y 2024, un incremento de un 3,6% en ambos casos. Los socios trabajadores son propietarios de la Cooperativa, por lo que se implican en la gestión y se reparten los beneficios.

Por ello, además del salario, perciben anualmente el retorno cooperativo que les corresponde de los resultados, además de los intereses por sus aportaciones obligatorias al capital social.

En 2025 se repartieron 125 millones de euros, de los que 65,3 millones corresponden al reparto de resultados cooperativos entre los socios trabajadores y 59,7 millones, a primas por objetivos.

Consum ha generado cerca de 1.300 empleos en el último año, el doble que el año anterior, hasta alcanzar una plantilla de más de 23.000 personas. En los últimos 10 años la Cooperativa ha duplicado su plantilla creando cerca de 10.000 puestos de trabajo "estable y de calidad" en las comunidades autónomas en las que está presente.

Del total de la plantilla de trabajadores, más del 72% son mujeres y el 28% son hombres. Por comunidades, la plantilla se distribuye en la Comunitat Valenciana, con el 63% de la plantilla; Cataluña, con cerca del 21% del total de trabajadores; Región de Murcia, que supone el 9%; Castilla-La Mancha, con el 4% del total de empleo; y Andalucía, que aporta también el 4% de las personas contratadas.