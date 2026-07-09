Continúan las altas temperaturas en la Comunitat: el sur de Valencia y puntos del extremo sur de Alicante sumarán 42ºC

Archivo - Una persona sentada en una toalla en la playa - Jorge Gil - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las altas temperaturas acompañarán hoy a los valencianos en la Comunitat Valenciana puesto que el sur de Valencia y puntos del extremo sur de Alicante alcanzarán los 41-42ºC, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Además, se rozarán los 37-39ºC en Valencia, Alicante y en el interior su de Castellón, han indicado las mismas fuentes.

Por su parte, el cielo estará poco nuboco con intervalos de nubes altas en la Comunitat y podrían registrarse chubascos y tormentas en el interior norte de Castellón.

Así mismo, se espera viento flojo variable que tenderá por la tarde a viento del sur en Alicante y, del este, en el resto de la autonomía.