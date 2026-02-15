Continúan las restricciones de circulación en la AP-7 en Castellón y la A-33 entre Caudete y la Font de la Figuera

AP-7 - Lorena Sopêna - Europa Press

VALÈNCIA 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

Las restricciones de circulación ante las fuertes rachas de viento continúan este domingo en la Comunitat Valenciana, concretamente en la AP-7 en Castellón y en la A-33 entre Caudete y la Font de la Figuera, según la información de la Dirección General de Tráfico (DGT).

De un lado, permanece restringida la circulación para vehículos pesados la A-33 entre Caudete y la Font de la Figuera, en la provincia Valencia, mientras que están prohibidos los adelantamientos para vehículos pesados en la AP-7 entre Vinaròs y Castelló de la Plana.

Además, en este mismo tramo de esta última vía sigue también limitada la velocidad máxima a 80 kilómetros por hora (km/h) en todos los carriles y en ambos sentidos.

Todo ello, pese a que el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat (CCE) ha dado por finalizada este domingo la alerta roja por vientos huracanados que estaba vigente en Castellón, aunque ha establecido el nivel amarillo en gran parte de la Comunitat.

No obstante, Emergencias ha emitido por la mañana una nota informativa en la que señala que el temporal ofrece "una breve tregua", pero advierte de que a partir de la tarde está prevista "una reactivación en determinadas zonas", según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).