Continúan este viernes las rachas muy fuertes de viento en el interior y prelitoral de la Comunitat

Archivo - Una mujer lucha contra el viento
Archivo - Una mujer lucha contra el viento - María José López - Europa Press - Archivo
Europa Press C. Valenciana
Publicado: viernes, 9 enero 2026 8:51
Seguir en

VALÈNCIA 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

Las rachas muy fuertes de viento continúan este viernes en el interior y prelitoral de la Comunitat Valenciana, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Además, esta jornada habrá intervalos nubosos y el cielo tenderá a poco nuboso por la tarde, han indicado las mismas fuentes.

Por su parte, las temperaturas mínimas irán en ascenso salvo en Castellón, donde se darán pocos cambios; mientras que las máximas también subirán en Valencia y bajarán en el interior de Castellón.

Contador

Últimas noticias sobre estos temas

Contenido patrocinado