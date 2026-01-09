Continúan este viernes las rachas muy fuertes de viento en el interior y prelitoral de la Comunitat

Archivo - Una mujer lucha contra el viento - María José López - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

Las rachas muy fuertes de viento continúan este viernes en el interior y prelitoral de la Comunitat Valenciana, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Además, esta jornada habrá intervalos nubosos y el cielo tenderá a poco nuboso por la tarde, han indicado las mismas fuentes.

Por su parte, las temperaturas mínimas irán en ascenso salvo en Castellón, donde se darán pocos cambios; mientras que las máximas también subirán en Valencia y bajarán en el interior de Castellón.